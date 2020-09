Leuven maakt kans op 1 miljoen euro: “Tweede nominatie in drie jaar voor de Europese ‘iCapital’-wedstrijd” Bart Mertens

12u00 0 Leuven Leuven is bij de laatste zes kandidaten om European Capital of Innovation te worden in 2020. De vijf andere finalisten zijn Valencia, Wenen, Cluj-Napoca, Espoo en Helsingborg. Op 24 september wordt bekend gemaakt welke stad zich iCapital 2020 mag noemen en 1 miljoen euro ontvangt.

Stad Leuven stelde zich samen met Leuven 2030 en Leuven MindGate kandidaat, net zoals in 2018. Toen eindigde Leuven in de top drie. “Dat was een mooie erkenning voor onze stad, net zoals deze finaleplaats”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “We hopen nu nog beter te doen en de nominatie voor Europese hoofdstad van innovatie 2020 te verzilveren. We zijn nu al zeker van 100.000 euro. Vernieuwing zit al eeuwenlang in ons DNA. Denk maar aan Vesalius, Mercator, Thomas More, Erasmus… die allen in onze stad verbleven. Die innovatieve mindset is nog steeds aanwezig in Leuven.”

Ecosysteem

Of Leuven ook de hoofdprijs van 1 miljoen euro kan binnenhalen, weten we pas op 24 september maar bij Leuven Mindgate zijn ze nu al tevreden met de nominatie. “Met de tweede nominatie in drie jaar voor de Europese ‘iCapital’-wedstrijd bewijzen we dat we bij de innovatietop in Europa horen”, vertelt Johan Merlevede, directeur van Leuven MindGate aan. “Er wordt niet alleen heel veel uitgevonden in ons ecosysteem maar er wordt ook goed samengewerkt. En dat vormt de echte innovatie van de Leuvense regio: hier komen de knappe en creatieve koppen bij elkaar en krijgen we samen een nog beter eindresultaat. En dat doen we op technologisch, klimatologisch en sociaal vlak. Die ‘Innovate for the better’-insteek van het dossier is duidelijk ook wat de Europese jury heeft gecharmeerd.”