Leuven maakt 635.000 euro vrij voor huurders in coronacrisis: “Huurdersbond maakte voorbije maanden 169 corona-gerelateerde dossiers aan” Bart Mertens

25 juni 2020

17u35 2 Leuven De coronacrisis treft Leuvenaars ook op vlak van huisvesting. Sommige huurders op de private huurmarkt komen in de problemen, onder meer door (tijdelijke) werkloosheid en dalende inkomens. Daarom investeert de stad Leuven 635.000 euro om mensen te steunen die het financieel moeilijk hebben. “De stad voorziet onder meer extra middelen in de begeleiding en ondersteuning van huurders. We bekijken ook of de huurpremie uitgebreid kan worden”, zegt schepen Lies Corneillie (Groen).

Leuvens Schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) is bezorgd over de grote groep huurders in Leuven in deze coronacrisis. Verschillende huurders werden door de coronacrisis (tijdelijk) werkloos en anderen zagen hun tijdelijk arbeidscontract niet verlengd. “Velen zitten momenteel in een financieel onzekere situatie”, vertelt schepen Corneillie (Groen). “Daarom komen we financieel tussen voor wie het moeilijk heeft en doen we er alles aan om een uithuiszetting te vermijden. Huurders zijn oververtegenwoordigd in de door corona getroffen sectoren. Bovendien is ongeveer de helft van de Leuvense inkomens aangewezen op de private huurmarkt. Maatregelen dringen zich dan ook op”, klinkt het.

Extra budget

De stad Leuven maakt meer concreet 635.000 euro extra budget vrij om huurders die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis te helpen. “Zo steken we financieel een handje toe als dat nodig is. Daarnaast trekken we extra middelen uit om het aanbod aan woonbegeleiding en bemiddeling bij geschillen te vergroten. Zo willen we ervoor zorgen dat huurders niet kopje onder gaan. We doen dit in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), het OCMW en de Huurdersbond.”

Wie door inkomensverlies achter staat met de huur kan bijvoorbeeld bij het OCMW terecht voor begeleiding. Het OCMW kan dan een deel van de huur ten laste nemen en via het Fonds ter bestrijding van Uithuiszetting van de Vlaamse overheid kan het OCMW tot de helft van de huur terugvorderen. “Voor wie niet in aanmerking komt voor het fonds maakt de stad zelf een budget van 100.000 euro vrij. De stad zet ook meer middelen in om mensen te begeleiden in de zoektocht naar een duurzame woonoplossing”, klinkt het.

Momenteel krijgen 371 gezinnen de Leuvense huurpremie. We stellen vast dat een verdere uitbreiding noodzakelijk is Schepenvan Wonen Lies Corneillie (Groen)

Daarnaast bekijkt de stad op welke manier ze de Leuvense huurpremie kan uitbreiden. Momenteel krijgen gezinnen met kinderen vanaf het tweede jaar dat ze op de wachtlijst voor een sociale woning staan deze premie. “Daarmee gaan we al een stuk verder dan de Vlaamse overheid die de huurpremie pas uitreikt vanaf het vierde jaar dat men op de wachtlijst staat. Toch stellen we vast dat een verdere uitbreiding noodzakelijk is”, vertelt schepen Corneillie . “Veel gezinnen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan, kunnen intussentijd niet anders dan huren op de private markt. Dat neemt voor veel huurders een grote hap uit het maandbudget. Momenteel krijgen 371 gezinnen de Leuvense huurpremie.”

Meer geschillen

Tot slot verwacht het Leuvense stadsbestuur een stijging in het aantal geschillen tussen huurders en verhuurders door de coronacrisis. “Om de verwachte stijging van het aantal geschillen tussen huurders en verhuurders op te vangen, verhoogt de stad de toelage aan de Huurdersbond met 100.000 euro. De Huurdersbond maakte de voorbije maanden 169 corona-gerelateerde dossiers aan. De Huurdersbond en het Woonanker bleven tijdens de coronacrisis bereikbaar maar hun dienstverlening was aangepast. Hierdoor was het moeilijker om de meest kwetsbare doelgroep te bereiken. We verwachten dat meer en meer huurders de komende maanden een beroep zullen doen op de Huurdersbond of het Woonanker”, besluit Lies Corneillie.