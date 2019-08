Leuven lid van de Statiegeldalliantie. “Omkadering voorzien voor handel die moet zorgen voor inzamelpunten”, zegt schepen Van Oppens Bart Mertens

01 augustus 2019

09u45 0 Leuven De stad Leuven sluit aan bij de Statiegeldalliantie en schaart zich zo achter de oproep om statiegeld in te voeren voor plastic verpakkingen en blikjes. Leuven vervoegt hiermee meer dan 900 Belgische en Nederlandse gemeenten, organisaties en bedrijven. “We vinden het wel belangrijk dat de nodige omkadering wordt voorzien voor de handelaars die onder andere voor inzamelpunten moeten zorgen”, besluit schepen Thomas Van Oppens (Groen).

Plastic flessen en blikjes maken tot 40% uit van het zwerfvuilnis. Veel Leuvenaars storen zich eraan en bovendien veroorzaakt het dierenleed. Onder meer koeien worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terecht komen. Veel zwerfafval belandt uiteindelijk in zee waar het op grote schaal schade toebrengt aan vissen, vogels en andere zeedieren. Daarnaast lopen de kosten voor lokale besturen om dat zwerfvuil op te ruimen en te verwerken hoog op. Statiegeld legt deze kosten grotendeels bij de producenten en daar heeft het Leuvense stadsbestuur wel oren naar.

Redenen genoeg voor de stad om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie Schepen Thomas Van Oppens (Groen)

“Redenen genoeg dus voor de stad om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie”, laat schepen Thomas Van Oppens (Groen) weten. “Het invoeren van statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes opnieuw in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, dierenleed, opruimkosten en een betere recyclage van waardevolle materialen”, besluit Van Oppens, bevoegd schepen van Afvalbeleid en Dierenwelzijn.

Handelaars

Dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt, bewijzen de meer dan 39 landen en regio’s waar het al ingevoerd is. Daar wordt meer dan 90 % van de plastic flessen en blikjes al gerecycleerd. Blijft de vraag of de handelaars mee zijn in het verhaal want zij moeten zorgen voor de inzamelpunten. Schepen Van Oppens is er zich bewust van dat statiegeld extra kopzorgen met zich meebrengt voor de handelaars.

“We sluiten aan bij de Statiegeldalliantie op voorwaarde dat het invoeren van statiegeld gepaard blijft gaan met de selectieve inzameling van afval. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de nodige omkadering wordt voorzien voor de handelaars die onder andere voor inzamelpunten moeten zorgen”, besluit Thomas Van Oppens. Het is nu afwachten wat de toekomstige Vlaamse regering zal aanvangen met de kwestie. De Statiegeldalliantie vraagt alvast om het statiegeldsysteem in te voeren voor drankblikjes en grote en kleine plastic drankflessen.