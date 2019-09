Leuven legt ‘cannabiswinkels’ aan banden Kim Aerts

19 september 2019

20u08 2 Leuven De stad Leuven bindt de strijd aan met CBD-shops. Dat zijn de zogenaamde cannabiswinkels die producten verkopen met nog een minimale hoeveelheid van het roesverwekkende THC erin. Uitbaters mogen zich niet meer vestigen in de straal van 1 kilometer rond een school.

De stad Leuven telt in het centrum momenteel slechts twee van die CBD-shops in de nabijheid van een school. Een in de Brusselsestraat en UniQanna in het winkelwandelgedeelte van de Diestsestraat. Daar reageren ze erg teleurgesteld op de nieuwe reglementering. “Het is jammer om te horen, want veel van onze klanten hebben echt profijt bij het gebruik van CBD-producten. Aan minderjarigen verkopen we sowieso niet, maar er bestaat blijkbaar nog altijd veel controverse rond. We zijn hier nog maar vier maanden, maar we hebben echt geen zin in een kat-enmuisspelletje met het stad. Van hen hebben we trouwens nog geen officiële communicatie gekregen”, reageert medezaakvoerder Jober Kleijn. “Als het zo zit, pakken wij gewoon ons boeltje en gaan we elders. In Duitsland en Luxemburg mag het binnenkort ook. Wij verbouwen de planten zelf in Zwitserland, waar de plant tot 1 % THC mag bevatten. Wij kijken er zelf op toe dat de toegestane limiet van 0,2 procent nooit overschreden wordt. Het is betreurenswaardig dat we hier nu al tegen een muur aanlopen.”

Cannabissnoep

Els Van Hoof, schepen van Handel, maakt zich zorgen over de vastgestelde THC-waarde in producten van sommige winkels. “Uit gecoördineerde controle-acties van politie, FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en FOD Volksgezondheid in de Leuvense CBD-winkels blijkt dat 1 op 5 van de in beslag genomen producten een te hoog THC-gehalte bevat. Als we dan zien dat sommige winkels zo ingericht zijn dat ze cannabisgebruik willen promoten bij zowel minderjarigen als meerderjarigen met cannabissnoep of -kruid, dan maakt ons dat bezorgd. Bovendien is er vaak geen garantie en duidelijkheid over de precieze samenstelling van de producten”, vertelt Van Hoof.

“We moeten voorkomen dat jongeren te vroeg roesmiddelen gebruiken, of het nu gaat om tabak, alcohol of cannabis, omwille van de grote gezondheidsrisico’s. We willen vermijden dat jonge mensen bijvoorbeeld uit onwetendheid producten kopen met een te hoog THC gehalte of dat de stap naar illegale cannabis verkleind wordt. Daarom zullen we als stad een duidelijke lijn trekken”, zegt burgemeester Ridouani. CBD-shops moeten in de toekomst ook uit elkaars buurt blijven. Zo moet er minimaal 400 meter tussen elke zaak zitten.

Voorzorgen genomen

Flower Factory langs de Diestsesteenweg in Kessel-Lo moet de deuren nog openen, maar daar namen ze al wel hun voorzorgen. “We weten dat ze in Mechelen ongeveer dezelfde regels toepassen. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat we net buiten de kilometer van een school liggen”, zegt Karel Leyssens. Hij hoopt zijn zaak zo snel mogelijk open te doen. “Alles is al in gereedheid gebracht, maar we wachten nog op toelating van de douane. Wij gaan enkel de CBD-rookwaren verkopen omdat de oliën toch nog altijd in een schemerzone liggen.”

Nieuwe winkels die zich vestigen zullen zowel een vestigings- als uitbatingsvergunning moeten hebben. Ze zullen slechts mogen open gaan na een stedenbouwkundig onderzoek en na moraliteitsonderzoek waarin onder meer inbreuken tegen drugswetgeving worden nagegaan. Voor de twee bestaande CBD-shops in het centrum geldt een overgangsregeling van zes maanden.