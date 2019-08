Leuven leent 35,5 miljoen euro voor investeringen. “Je verdient er bijna geld aan”, zegt burgemeester Ridouani (sp.a) Bart Mertens

17u51 1 Leuven Het Leuvense stadsbestuur wil een lening op lange termijn aangaan om nieuwe investeringen te financieren. Niet omdat de stad op zwart zaad zit maar wel omdat de rente momenteel zo laag staat. “Als we nog voor het einde van het jaar 10 miljoen euro opnemen dan krijgen we een gunstige rentevoet”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V).

Leuven is een financieel gezonde stad maar toch wil het stadsbestuur een nieuwe lening op lange termijn afsluiten. Het bedrag? 35,5 miljoen euro! Geen klein bier om het zo maar even uit te drukken maar de stad Leuven heeft volgens het stadsbestuur een goede reden om een nieuwe lening aan te gaan. “Het is een interessante tijd om geld te lenen want je verdient er bij wijze van spreken bijna aan”, laat burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) optekenen. Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) bevestigt die stelling.

Het is inderdaad het ideale moment, met dank aan de lage rentevoet Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V)

“Het is inderdaad het ideale moment, met dank aan de lage rentevoet”, klinkt het. “De stad Leuven wil nu een langetermijnfinanciering aangaan voor een bedrag van 35.500.000 euro met een opnameperiode tot 31 juli 2021. De bedoeling is om nog voor het einde van dit jaar ongeveer 10.000.000 euro op te nemen en op die wijze een gunstige rentevoet te bekomen. Dit bedrag van 35.500.000 euro staat voor de realisaties van investeringen in bijvoorbeeld het zwembad in Wilsele (14,26 miljoen euro, nvdr) en de resterende parkingplaatsen in Waterview (6,40 mlijoen euro, nvdr). Ook een investering in de Molens van Orshoven komt in aanmerking.”

Nog dit: de schuld per inwoner daalde de voorbije jaren gevoelig in Leuven. Meer concreet van 1.243 euro per inwoner naar 855 per inwoner. “Dat bedrag ligt onder het gemiddelde van de centrumsteden”, zegt schepen Devlies.