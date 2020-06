Leuven lanceert zorgzame initiatieven: “1.840.000 euro om Leuvenaars proactief te bereiken” Bart Mertens

29 juni 2020

14u59 0 Leuven Om Leuvenaars zoveel mogelijk te ondersteunen in de afgelopen periode nam de stad heel wat initiatieven. “Ook nu de coronamaatregelen veranderen en we naar het “nieuwe normaal” gaan, blijft de stad alles in het werk zetten om Leuvense inwoners proactief te bereiken en hen te ondersteunen. We maken daar 1.840.000 euro voor vrij”, zegt schepen Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (sp.a).

De stad Leuven haalde de voorbije maanden alles uit de kast om de Leuvenaars te blijven bereiken en ondersteunen tijdens de corona-epidemie. Het virus is ondanks de gunstige cijfers weliswaar nog niet verdwenen. Daarom wil het Leuvense stadsbestuur actie blijven ondernemen in de toekomst. “De stad Leuven werkte ‘outreachend’ op verschillende fronten om inwoners te bereiken en wil dit ook na de coronaperiode blijven doen”, zegt schepen Bieke Verlinden. “In totaal zal er 1.840.000 euro extra geïnvesteerd worden in outreachend werken via buurtwerk, de maatschappelijk werkers van het OCMW, de gezinscoaches, jeugdwerkers en het sterke Leuvense middenveld. Op die manier zal er extra ingezet worden op het actief bereiken van bepaalde doelgroepen zoals daklozen, inwoners in een kwetsbare situatie en OCMW-cliënten.”

Noodfonds OCMW

Ook het OCMW voorziet een coronanoodfonds van 300.000 euro. “Er is daarbij vooral aandacht voor de basisbehoeften zoals energie en psychologische noden. Ook worden er voor cliënten en gezinnen in begeleiding bij de sociale dienst van het OCMW extra initiatieven genomen om de digitale kloof te dichten, bijvoorbeeld door laptops en WiFi beschikbaar te maken voor wie deze uitgave niet kan doen”, klinkt het.