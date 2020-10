Leuven lanceert premies.leuven.be: “Een bouw- of woonpremie aanvragen op papier kan niet meer” Bart Mertens

01 oktober 2020

16u30 0 Leuven Premies aanvragen bij de stad Leuven is voortaan gemakkelijker. Op premies.leuven.be kunnen Leuvenaars eenvoudig een bouw- of woonpremie aanvragen en die aanvragen daar ook opvolgen. Op termijn zal je alle premies op die manier kunnen aanvragen.

Thomas Van Oppens (Groen), schepen van ICT: “Je kon een bouw- of woonpremie al een hele tijd via een webformulier aanvragen maar de verdere afhandeling van de premie verliep niet digitaal. Vandaag lanceren we de website premies.leuven.be waar je online een aanvraag kan doen maar ook lopende aanvragen kan opvolgen. Je zal op elk moment de status van je aanvraag kunnen raadplegen. Na het inloggen worden bovendien heel wat gegevens al automatisch voor je ingevuld zodat je die niet telkens opnieuw moet invullen bij een nieuwe aanvraag. Documenten afprinten en handtekenen is ook niet meer nodig. Een premie aanvragen was nog nooit zo gemakkelijk in Leuven.”

Hulp

Op dit moment kan je enkel bouw- en woonpremies aanvragen via deze website. In de toekomst zal de stad dit nog verder uitbreiden. “Wat we vandaag doen is een begin. We willen evolueren naar een portaal waar Leuvenaars terecht kunnen voor al hun contacten met de stad en waar ze efficiënt geholpen worden zonder paperassen te moeten invullen”, aldus schepen Van Oppens.

Mooie vooruitgang maar wat als je geen computer hebt om je aanvraag te doen? “Een bouw- of woonpremie aanvragen op papier kan niet meer”, klinkt het. “Wie geen computer heeft of hulp nodig heeft, kan een afspraak maken met de betrokken dienst om de aanvraag samen in te dienen. Zo zetten we alles in een digitale flow zonder iemand achter te laten.”