Leuven lanceert Platform ‘Leuven Leert’: “Digitaal en zelfstandig leren is niet voor iedereen evident” Bart Mertens

21 maart 2020

10u30 0 Leuven Van studenten die online lessen maken waar leerkrachten mee aan de slag kunnen tot vrijwilligers die skypen met anderstalige leerlingen om hun Nederlands te oefenen…Met de lancering van het platform ‘Leuven Leert’ wil stad Leuven met Samen Onderwijs Maken (SOM) vraag en aanbod met elkaar verbinden in tijden waarin leren online en vaak thuis gebeurt.

Sinds de lessen op school zijn opgeschort, ontstaan overal platformen en initiatieven om leren op afstand te organiseren. Leerkrachten, leerlingen en ouders zoeken hoe ze kunnen leren vanop afstand. Een aantal vindt gemakkelijk de digitale weg, voor anderen is dat moeilijker. Om de vraag met het aanbod te matchen, lanceren de stad Leuven en SOM het onderwijsplatform ‘Leuven Leert’. “Naar analogie met platform Leuven Helpt”, zegt coördinator van SOM Lore Baeyens. “In Leuven werken alle onderwijspartners via SOM nauw samen. Dat maakt dat we elkaar in deze tijden gemakkelijk vinden en snel kunnen schakelen.”

Dit gaat zo snel dat we er voor moeten zorgen dat iedereen mee is zodat dat de kloof tussen kinderen niet te groot zal worden in deze tijd van digitaal leren Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a)

De mogelijkheden van de digitale technologie reiken inderdaad heel ver en dat is de voorbije week gebleken. “De voorbije dagen zag ik al prachtige initiatieven ontstaan”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a). “Leerlingen zoeken hun weg om de schooltaken af te werken en uuders vragen naar tips om een goed evenwicht te vinden tussen het leren en leven van hun kinderen. Studenten in de lerarenopleiding en experten bieden zich dan weer spontaan aan om te ondersteunen. Dit gaat zo snel dat we er nu voor moeten zorgen dat iedereen mee is zodat dat de kloof tussen kinderen niet te groot zal worden in deze tijd van digitaal en zelfstandig leren. Het is niet voor iedereen evident. Dat kan zijn omdat er thuis geen computer is of geen plaats waar kinderen rustig kunnen zitten maar omdat de ouders de taal onvoldoende beheersen of omdat de combinatie met werk moeilijk te vinden is in sommige gezinnen. Het online platform ‘Leuven Leert’ bouwt de brug naar de juiste experten en vrijwilligers. Onder meer UCLL, KU Leuven, de scholengemeenschappen, SLAC en Eureka sprongen al mee op de kar.” Vanaf maandag 23 maart is het platform online te vinden via leuven.be/leuvenleert.