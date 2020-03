Leuven lanceert online platform

voor lokaal webshoppen Joris Smets

28 maart 2020

13u44 45 Leuven Ook in Leuven liggen de winkelstraten er verlaten bij en zoeken veel klanten hun toevlucht bij online winkels. Maar de grote online spelers zijn meestal buitenlandse bedrijven. Stad Leuven wil samen met handelsorganisatie Liefst Leuven mensen aanmoedigen om lokaal online te winkelen. Hiervoor lanceerden ze een Ook in Leuven liggen de winkelstraten er verlaten bij en zoeken veel klanten hun toevlucht bij online winkels. Maar de grote online spelers zijn meestal buitenlandse bedrijven. Stad Leuven wil samen met handelsorganisatie Liefst Leuven mensen aanmoedigen om lokaal online te winkelen. Hiervoor lanceerden ze een online platform

Overzicht

Schepen van Handel Johan Geleyns moedigt iedereen aan om online lokaal te shoppen: “Nu de fysieke winkels gesloten zijn, vallen ook de gebruikelijke topweekends zoals Lenteshopping in het water. Dat betekent een enorme streep door de rekening van onze Leuvense handelaars. Als stad willen we de lokale handel maximaal ondersteunen, ook in deze moeilijke tijden. Het platform geeft een volledig overzicht van de Leuvense handelaars die een online aanbod hebben.”

Levering bij je thuis

Erik Meulemans, zaakvoerder van Mertens schoenen, zette met Liefst Leuven zijn schouders onder het project. “Wij zijn constant bezig om onze eigen zaak en andere zaken te promoten. Lokale handelaars die een webshop hebben, kunnen zich aansluiten, zo worden ze in de kijker gezet in deze moeilijke tijden. Het platform biedt een handig overzicht waar mensen online en lokaal kunnen shoppen.” Tal van Leuvense zaken hebben een webshop en kunnen bij je thuis leveren. Denk maar aan mode, decoratie, boeken of voedingsproducten. Ook winkelketens zijn opgenomen in het platform.

Check de social media en website van je favoriete winkels voor alle informatie en als je niet onmiddellijk vindt wat je zoekt, bel of mail hen. Ze staan je graag te woord.

Eerder faciliteerde de stad al www.steunmee.be/leuven, een nieuw platform voor uitgestelde aankopen. Leuvenaars kunnen er een tegoedbon aankopen bij hun favoriete horecazaak, handelaar of onderneming. Die tegoedbon kunnen ze na de coronacrisis inruilen.