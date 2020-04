Leuven lanceert in juni financiële ondersteuningsmaatregelen

voor getroffen sectoren Bart Mertens

24 april 2020

11u30 0 Leuven De stad Leuven bereidt zich al enkele weken voor op een lokaal coronaplan met ondersteuningsmaatregelen. Een taskforce brengt momenteel de financiële gevolgen van de crisis in kaart. “Zo kunnen we een sterk en gebalanceerd pakket aan financiële maatregelen uitwerken tegen de gemeenteraad van juni”, zegt schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V).

Om de financiële herstelperiode zo goed mogelijk in te luiden in Leuven is er al enkele weken een taskforce aan de slag om de financiële gevolgen van de coronacrisis te inventariseren. “We moeten de noden van de getroffen sectoren in kaart brengen”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V). “De coronacrisis heeft meerdere sectoren diep getroffen. Onder meer de handel, horeca, zelfstandige beroepen, de welzijnssector en de evenementensector. Om nu tot een breed gedragen financieel actieplan te komen, willen we niet alleen deze sectoren, maar ook alle gemeenteraadsleden betrekken.”

We waken erover dat de budgetten juist besteed zullen worden om de slachtoffers van de crisis te ondersteunen Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V)

De stad Leuven is ook van plan om heel gericht tussen te komen voor de getroffen sectoren. “Dat is van groot belang, beklemtoont schepen Devlies. “De hulp moet immers terechtkomen op de plaats waar het nodig is, want voor de slachtoffers van de crisis zijn de financiële gevolgen enorm. We waken erover dat de budgetten juist besteed zullen worden.”