Leuven krijgt extra snelle piekuurverbindingen met Brussel Bart Mertens

08 oktober 2020

08u00 0 Leuven Vanaf 13 december breidt NMBS haar treinaanbod uit met 4,7%. Er komen nieuwe IC-verbindingen, meer treinen op bestaande verbindingen en 28 extra vroege en late treinen rond de steden. Ook vanuit Leuven zullen er meer treinen worden ingezet.

De uitbreiding van het aanbod zal gefaseerd verlopen, rekening houdende met de beschikbare infrastructuur, het treinmaterieel en het personeel maar tegen 2023 moet het aanbod in totaal met 4,7% zijn uitgebreid. Dat komt in de praktijk neer op 3,77 miljoen aan bijkomende treinkilometers in vergelijking met het huidige vervoersplan. “NMBS is er vandaag meer dan ooit van overtuigd dat de trein de ruggengraat is van de duurzame mobiliteit in België. NMBS heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de treinen zijn blijven rijden, ook in het diepst van de Coronacrisis. Sinds de start van de afbouwmaatregelen zit het aantal treinreizigers opnieuw in stijgende lijn. Vandaag nemen elke werkdag gemiddeld meer dan 615.000 reizigers de trein”, zegt woordvoerder Bart Crols.

Hoofdstad

Specifiek voor Vlaams-Brabant is Leuven belangrijk in de vernieuwingen. Zo komen er bijkomende snelle piekverbindingen met Brussel. “Leuven krijgt vanaf december 2020 zowel ’s ochtends als ‘s avonds twee bijkomende snelle verbindingen met de hoofdstad. De P-treinen Wezet–Luik-Guillemins–Brussel-Zuid stoppen voortaan ook in Leuven, zowel tijdens de ochtend- als tijdens de avondspits.”

Na december 2020 komt er ook een extra aanbod tussen Leuven en Landen. “Zowel tijdens de week als tijdens het weekend zal een nieuwe IC verbinding ingezet worden tussen Leuven–Waver–Ottignies en Charleroi-Zuid. Op die manier wordt Leuven rechtstreeks verbonden met het multimodale station van Fleurus dat tegen 2023 zal klaar zal zijn. Vanuit Fleurus is er per bus een vlottere bereikbaarheid van Brussels South Charleroi Airport. Daarnaast leidt de nieuwe IC ook tot nieuwe en snellere reismogelijkheden tussen Leuven en Louvain-la-Neuve via Ottignies. De IC Hasselt–Leuven–Zaventem–Brussels Airport–Antwerpen-Centraal tot slot rijdt voortaan ook op zondag elk uur tussen Leuven en Hasselt”, besluit Bart Crols.