Leuven krijgt er twee buurtbosjes bij: “Samengeteld goed voor 2.000 bomen” Stad neemt concept ‘tiny forests’, met extra compacte groenzones, uit Azië over Bart Mertens

24 januari 2020

13u00 0 Leuven Leuven is binnenkort twee buurtbossen rijker en wel aan de Désiré Mellaertsstraat in Kessel-Lo en aan het Lemmekesveld in Heverlee. “Het gaat om compacte bossen met een groot aantal inheemse bomen en struiken. Samen zullen ze meer dan 2.000 bomen tellen”, zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a). Het ontwerp en de aanplanting van de bossen gebeurt samen met de buurtbewoners.

Het Leuvense stadsbestuur werd naar eigen zeggen geïnspireerd door het concept van ‘tiny forests’ dat opgang maakt in Azië en dan voornamelijk in Japan en India. In Nederland zijn stadsplanners al langer overtuigd van ‘kleine bosjes in de stad’ en Leuven volgt nu dat voorbeeld. “Het voordeel is dat het terrein slechts een tennisveld groot moet zijn om meer dan 1.000 bomen aan te planten. Ideaal om bos en biodiversiteit tot in de stad te brengen. Leuvenaars kunnen elkaar hier ontmoeten en op wandelafstand genieten van de rust en de natuur”, zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a).

Ander klimaat

Het concept van een ‘tiny forests’ helemaal overnemen en een gelijknamig label aan de bossen hangen is in Leuven echter onmogelijk. “Ons klimaat is anders en daardoor is het niet zinvol om vijf plantjes per vierkante meter te planten. In Leuven kiezen we voor één boom of struik per vierkante meter, wat beter past in onze omgeving en toch nog ambitieus is”, verduidelijkt schepen Lalynn Wadera. Ter vergelijking: in een gemiddeld Vlaams bos plant men doorgaans één boom per drie vierkante meter.

Letterzetter

Meer concreet maakte het Leuvense stadsbestuur van de nood een deugd toen duidelijk werd dat aan de Désiré Mellaertsstraat in Kessel-Lo en aan het Lemmekesveld in Heverlee een groot aantal fijnsparren aangetast waren door de ‘letterzetter’. De larven van deze kever doorboren ruimte tussen de schors en de stam met een langzame dood voor de boom tot gevolg. De dode bomen kappen is de enige optie om verdere verspreiding van de kever tegen te gaan. “De vrijgekomen ruimte is voor ons de kans om voluit te kiezen voor een gemengd bos. Of met andere woorden: een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren en uiteraard voor buurtbewoners. Naast deze twee locaties gaan we in de komende maanden verder op zoek naar bijkomende locaties voor gelijkaardige projecten.”

Buurtmoestuin

De stad Leuven betrekt de buurtbewoners ook bij de projecten. “Het is heel fijn dat we de ideeënmakers kunnen uitnodigen om mee hun eigen idee uit te rollen”, laat wijkmanager Walter Op de Beeck optekenen. Aan het Lemmekesveld dromen ze bijvoorbeeld al van een buurtmoestuin die naadloos aansluit op de rand van het ‘tiny forest’. De plantdagen vinden plaats op zaterdag 14 maart in de namiddag op het Lemmekesveld in Heverlee en op woensdag 18 maart aan de Désiré Mellaertsstraat. Wie graag meewerkt, is welkom om samen nieuw groen in de stad aan te planten.