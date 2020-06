Leuven krijgt eigen kinderwensteam EDLL

02 juni 2020

13u40 2 Leuven Het Kinderwens Expertise Netwerk uit Diest breidt uit met in elke provincie een eigen kinderwensteam op te starten. In de provincie Vlaams-Brabant komt er zo’n team van psychologen, diëtisten, vroedvrouwen en vormingsmedewerkers in Leuven. “Er is nog te weinig aandacht voor de psychische en sociale gevolgen van ongewenste kinderloosheid”, klinkt het bij oprichters Shanti Van Genechten en KU Leuven-professor Lode Godderis.

Veel mensen dromen van een gezin, maar bij sommigen loopt dat niet zoals gepland. Het Kinderwens Expertise Netwerk wil het taboe rond een onvervulde kinderdroom trachten te doorbreken. Daarom lanceren ze nu in elke provincie een kinderwensteam. In de provincie Vlaams-Brabant bevindt dat team zich in Leuven. Het kinderwensteam zal psychosociale hulp en educatie bieden aan wensouders. “Het kinderwensteam in Leuven komt onder leiding van een zorgcoördinator en bestaat uit psychologen, zorgcoördinatoren, vroedvrouwen, diëtisten, psychotherapeuten én educatief vormingsmedewerkers”, vertelt initiatiefneemster Shanti Van Genechten. Het kinderwensteam zal toekomstige ouders bijstaan die moeilijk zwanger geraken, ongewenst kinderloos zijn, bij zwangerschapsverlies of rouw. “Er is nog te weinig aandacht voor de psychische en sociale gevolgen van ongewenste kinderloosheid”, vertellen Van Genechten en Godderis. “Het kinderwensteam zal daarom inzetten op zorgprogramma’s rond emoties en gezond zwanger worden.”

“Het werd hoog tijd om in iedere provincie een eigen kinderwensteam op te starten want dat werkt drempelverlagend, zodat we iedereen kunnen helpen.”

Kinderwens heeft zich intussen gevestigd in Leuven, Antwerpen, Gent, Genk en Oostende. Contact opnemen met het kinderwensteam in Leuven kan via de website.