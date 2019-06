Leuven krijgt een eerste TEJO-huis Voor anonieme therapeutische hulpverlening aan jongeren EDLL

07 juni 2019

18u00 0 Leuven Het eerste TEJO-huis in Leuven en meteen ook in Vlaams-Brabant opent op 16 september haar deuren. Het TEJO-huis biedt individuele, laagdrempelige en therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. De hulpverlening is anoniem, onmiddellijk en gratis.

Het eerste TEJO-huis ontstond negen jaar geleden in Antwerpen. Ondertussen zit TEJO al op twaalf locaties in Vlaanderen en nu komt daar in september een dertiende locatie bij in Leuven. De dienstverlening bij TEJO-Leuven gebeurt door een 20-tal professionele therapeuten en een 12-tal onthaalmedewerkers op vrijwillige basis. De locatie van het huis in Leuven werd nog niet meegedeeld. De organisatie heeft een optie binnen de ring aan de Naamsepoort, maar wil alsnog een warme oproep doen naar andere voorstellen. TEJO deed al een rondvraag bij de Leuvense jongeren en die verkiezen een huis centraal gelegen, bij voorkeur tussen de Bondgenoten en de Diestsestraat.

Nood aan hulp

Jongeren met psychische problemen moeten gemiddeld 122 dagen wachten voor ze kunnen geholpen worden in centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Dat bleek recent nog uit cijfers van VTM NIEUWS. Dit terwijl 38% van de jongeren in Vlaanderen kampt met psychische problemen of zich slecht voelt.

Bij TEJO hebben jongeren geen toestemming nodig van hun ouders en hoeven ze geen geld te vragen, want de hulpverlening is volledig gratis. De vrijwilligers van TEJO vinden het hoogst noodzakelijk dat er in elke centrumstad een TEJO-huis komt.“Met het TEJO-huis willen we een warm onthaal bieden aan jongeren in Leuven die het moeilijk hebben. Naast therapeuten zijn er hier ook onthaalmedewerkers en de essentie is dat je hier als jongere mag zijn. Je moet niet wachten en wordt meteen geholpen. Mensen dragen jongeren, dat is de sfeer waarin we willen ontvangen”, aldus Luc Deneffe, initiatiefnemer van TEJO-Leuven.

Voor de financiering startte het burgerproject een crowdfunding. Het TEJO-huis zal na de schooluren geopend zijn. Meer informatie vind je op www.tejo.be

