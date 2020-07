Leuven kreeg 17 miljoen euro ‘coronageld’ van Vlaanderen Joris Smets

15 juli 2020

11u48 0 Leuven De stad Leuven heeft in totaal 17.021.000 euro gekregen van de Vlaamse regering, als compensatie voor de bedrijven. In totaal werd er 1.273.129.800 euro uitgekeerd, waarvan 170.499.480 euro naar Vlaams-Brabant ging. Leuven is veruit koploper in Vlaams-Brabant.

De lockdown heeft heel wat ondernemingen compleet doen bevriezen. Maar de Vlaamse regering heeft meteen maatregelen getroffen om de ondernemingen te ondersteunen. Er kwamen hinderpremies voor zaken die verplicht moesten sluiten, en compensatiepremies voor wie een aanzienlijk omzetverlies leed. Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose vroeg nu de cijfers op bij minister Crevits. Leuven kreeg 17.021.000 euro, wat veruit het meeste is in de provincie Vlaams-Brabant. Op de tweede plaats komt Dilbeek waar 6.473.120 euro is uitgekeerd, gevolgd door Aarschot met 6.291.040 euro.

Lening uitstellen

“In Leuven hebben 1.238 zaken een hinderpremie aangevraagd”, zegt D’Hose. “In totaal kreeg Leuven daardoor 14.696.000 euro aan hinderpremies binnen. Daarnaast zijn er ook nog eens 763 compensatiepremies aangevraagd, wat neerkomt op nog eens 2.325.000 euro. In totaal kreeg Leuven dus 17.021.000 euro van Vlaanderen.

Behalve premies aanvragen konden ondernemingen ook kiezen om hun lening te laten uitstellen. In Leuven waren er 29 ondernemingen die daar gebruik van maakten. Dat is veruit het meeste van Vlaams-Brabant: Zemst komt op de tweede plaats met 7 ondernemingen, gevolgd door Herent met 3.