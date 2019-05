Leuven kleurt Groen: grootste partij met 24 % op Vlaamse niveau Bart Mertens

27 mei 2019

18u00 5 Leuven De stad Leuven en politieke partij Groen zijn al langer een geslaagd huwelijk, maar op zondag 26 mei kroonde Groen zich bij de Leuvenaars tot de grootste partij. De partij klokte voor de Vlaamse verkiezingen af op 24 % bij de Leuvense kiezers. N-VA moest 2,2 % prijsgeven en strandde op 22,3 %. “Groen is in het huidige landschap het progressieve alternatief op de regeringspartijen”, zegt lijsttrekker An Moerenhout.

Politieke analisten hadden er al voor gewaarschuwd dat de verwachte groene golf Vlaanderen niet zou overspoelen. Ze kregen gelijk. Het werd een zwarte golf en die kwam hard aan bij N-VA en bij de traditionele partijen. Enkel PVDA en Groen konden weerwerk bieden, al had vooral Groen gedroomd van een grotere vooruitgang gezien de ruime aandacht die de klimaatmarsen kregen in de media. Dat droomscenario viel in het water en Groen klokte uiteindelijk af op 19,5 % op het Vlaamse niveau, goed voor vier extra zetels wat het totaal op 14 brengt in het Vlaams parlement. Voor de federale verkiezingen een gelijkaardig scenario. Winst maar toch niet de verhoopte groene golf.

Voor Groen Leuven werd het een ander verhaal. De Leuvenaars bevestigden het vertrouwen in Groen dat ze al lieten blijken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Meer zelfs, Groen kroonde zich tot de grootste partij in Leuven voor de Vlaamse verkiezingen met 24 %. Een winst van 4,5 % in vergelijking met de Vlaamse verkiezingen in 2014. Groen stoot daarmee N-VA van de troon die met 22,3 % (-2,2 %) vrede moet nemen met de tweede plaats.

Ambitieus klimaatbeleid

Vlaams lijsttrekker An Moerenhout uit Leuven liet ook een mooie persoonlijke score optekenen. In 2014 kleurden 9.422 Vlaams-Brabanders het bolletje achter haar naam nog Groen maar zondag kozen zowaar 18.806 inwoners voor Moerenhout. “We zijn blij dat we in het huidige landschap het groene en progressieve alternatief zijn op de regeringspartijen”, reageert An Moerenhout. “We gaan de komende jaren heel hard werken voor een ambitieus klimaatbeleid en om de meest kwetsbaren beter te ondersteunen zoals we ook in onze campagne naar voren schoven.”

Ook bij de federale verkiezingen maakte Groen een goede beurt bij de Leuvenaars. De partij kreeg de steun van 22,2 % (+4,5 %) van de inwoners. N-VA blijft met 22,6 % (-1,0 %) nog nipt voor Groen, maar het verschil is miniem. Lijsttrekker Jessika Soors uit Vilvoorde is tevreden. “We zetten een stap vooruit met Groen in Vlaams-Brabant. We voerden een positieve campagne met een sterk team”, klinkt het.

Donkere wolken

Ondanks de zonnige resultaten zien Moerenhout en Soors ook wolken, al kleuren die minder donker in Vlaams-Brabant dan in andere provincies. “De vooruitgang van Groen in Vlaams-Brabant stemt ons blij maar de sterke stijging van Vlaams Belang baart ons zorgen”, besluiten Soors en Moerenhout.