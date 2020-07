Leuven kiest voor een duurzaam reisbeleid: “Trein- en busreizen als alternatief voor vliegtuig” Bart Mertens

30 juli 2020

14u20 0 Leuven Leuven wil een klimaatneutrale stad worden en dat vraagt inspanningen, ook van het stadsbestuur. De manier waarop politici en stadspersoneel reizen voor hun job maakt daar uiteraard deel van uit. Daarom heeft het schepencollege besloten om zoveel mogelijk verre verplaatsingen te maken met de trein en de bus als alternatief voor het vliegtuig. “En als vliegen echt moet dan betalen we een CO₂-compensatie”, zegt schepen David Dessers (Groen).

Het Leuvense stadsbestuur lanceert een ambitieus reisbeleid. Dit uiteraard in het kader van de ambitie om op termijn uit te groeien tot een klimaatneutrale stad. Schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen) is tevreden dat het stadsbestuur nu concrete ambities op de tafel legt inzake professionele reizen. Of met andere woorden: de politici sparen zichzelf niet in het ambitieuze plan. “We vergeten onze eigen organisatie inderdaad niet”, klinkt het. “Eén van de maatregelen om de CO2-uitstoot van de stadsorganisatie te verminderen, is zo duurzaam mogelijk omgaan met dienstverplaatsingen. De stad zet daarom nog meer in op videoconferenties, beperkt de verplaatsingen met het vliegtuig en als vliegen niet vermeden kan worden, betaalt de stad Leuven een CO₂-compensatie.”

Coronacrisis

Het nieuwe reisbeleid zat al in de pijplijn maar de corona-epidemie heeft het proces nog versneld. “De coronacrisis heeft de inburgering van video- en teleconferencing versneld”, vertelt David Dessers. “Onze medewerkers bouwden snel ervaring op met software om virtueel te vergaderen. We pasten ook de infrastructuur in verschillende vergaderzalen aan met een video- en teleconferencingsysteem. De ervaringen met tele-vergaderen zijn zeer positief.”

In ons duurzaam reisbeleid namen we op dat dienstreizen naar locaties op minder dan 6 uur niet meer met het vliegtuig kunnen Schepen David Dessers (Groen)

Toch blijft het soms zinvol om fysiek te vergaderen. “In die gevallen zal de stad bewust duurzaam met deze onvermijdbare verplaatsing omgaan”, aldus schepen Dessers. “Reizen met trein of bus genieten de voorkeur. In ons duurzaam reisbeleid namen we op dat dienstreizen naar locaties op minder dan 6 uur niet meer met het vliegtuig kunnen. Voor dienstreizen met een reistijd tussen de 6 en 10 uur kan vliegen enkel als de verplaatsing met bus of trein een onevenredig verlies van tijd of middelen met zich mee brengt. Sowieso betalen we een CO2-compensatie als volgens deze regels de reis toch niet anders dan met het vliegtuig kan worden gemaakt.”