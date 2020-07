Leuven kiest voor ecologische gft-zakken: “Houdbaarheidstermijn van ongeveer een jaar” Bart Mertens

25 juli 2020

14u00 0 Leuven Biologisch afbreekbare gft-zakken maken composteren in Leuven eenvoudiger in de toekomst. Het Leuvense stadsbestuur vervangt de plastic zakken geleidelijk door biologisch afbreekbare exemplaren. “De stad verdeelt niet langer de plastic versie van de zakken maar iedereen mag zijn voorraad verder op gebruiken”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen).

In Leuven-centrum moet je je groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) aanbieden in zakken. Tot nu toe waren dat plastic zakken van 30 en 60 liter. Dat worden biologisch afbreekbare zakken van 20 en 40 liter. “De nieuwe zakken zien er bijna hetzelfde uit als de plastic exemplaren maar ze zijn veel ecologischer”, aldus schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). “Opgehaald gft-afval in plastic zakken moet eerst uit de zak gehaald worden voor het kan verwerkt worden tot compost. Met de composteerbare zakken is dat verleden tijd. De zakken zijn ook kleiner. Dat heeft als voordeel dat een zak sneller vol zal zijn en wekelijks weg kan. Mensen in het stadscentrum moeten hun GFT-afval immers vaak binnen bewaren, We hopen hiermee mensen die weinig GFT-afval genereren te overtuigen om hun GFT apart in te zamelen. De omschakeling gebeurt geleidelijk. Dat wil zeggen dat de stad niet langer de plastic versie van de zakken verdeelt maar iedereen mag zijn voorraad wel verder gebruiken. Omdat de biologisch afbreekbare zakken composteerbaar zijn, kan je ze uiteraard niet oneindig laten liggen. Ze hebben een houdbaarheidstermijn van ongeveer een jaar.” Nog dit: aangezien de inhoud van de zakken verandert, wijzigt ook de prijs. De prijs per liter aangeboden afval blijft wel gelijk. Meer concreet kost een composteerbare zak van 20 liter 0,35 euro en eentje van 40 liter 0,70 euro. Voor gebruikers van sorteerstraten is er een aparte regeling.