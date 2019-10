Leuven kermis moet in 2021 wijken voor WK Wielrennen EDLL

23 oktober 2019

18u20 0 Leuven Slecht nieuws voor de kermisfanaten. In 2021 zal de traditionele septemberkermis twee weken duren, in plaats van de voorziene drie weken. De reden? Leuven is dan gaststad van het WK Wielrennen en dat valt op hetzelfde moment.

In september wordt de Leuvense binnenstad traditiegetrouw omgetoverd tot een kermisdorp. De kermis duurt normaal drie weken. In 2021 zal dat eenmalig veranderen en wordt de kermis met een week ingekort. Het WK Wielrennen ligt aan de basis van het probleem. Op zondag 26 september vindt het sportevenement plaats en Leuven is gaststad. Omwille van de organisatie van het WK Wielrennen is het volgens burgemeester Ridouani (sp.a) niet mogelijk om in dezelfde periode ook de kermis te laten doorgaan. Voor de organisatie van het WK is het Ladeuzeplein uitvalsbasis en wordt het plein omgebouwd tot een WK-dorp. Dat is een probleem voor de kermis, want op het Ladeuzeplein staan ook de meeste kermisattracties. “Beide evenementen op dezelfde dag is niet mogelijk”, klonk het op de gemeenteraad.

Maar niet iedereen is tevreden met die beslissing. Dat de kermis met een week wordt ingekort, betekent voor de foorkramers een zwaar verlies aan inkomsten. “De foorkramers zijn ontgoocheld”, zegt raadslid Frieda Aerts (N-VA). Ze uitte scherpe kritiek op de beslissing. “De Leuvense septemberkermis dient drie opeenvolgende zondagen te duren”, aldus Aerts.

De oppositiepartij vraagt nu dat Leuven maatregelen treft om het verlies van de foorkramers te compenseren, zoals door het weglaten of terugbetalen van standgelden. “We zijn in gesprek met de foorkramers om na te gaan wat mogelijk is om het verlies te beperken. We zouden bijvoorbeeld samen initiatieven kunnen nemen om de beleving tijdens de overige kermisdagen te optimaliseren”, klinkt het nog bij de burgemeester. Ook de foorkramers laten weten dat er samen naar een oplossing wordt gezocht.