Leuven kermis gaat dan toch door: “Coronaproof met maximaal 400 personen tegelijkertijd” Joris Smets

20 augustus 2020

15u52 30 Leuven September in Leuven betekent traditiegetrouw kermis. En dat zal dit jaar ook zo zijn, dat heeft het Leuvense stadsbestuur zopas beslist. Leuven Kermis kan dus plaatsvinden, zij het volgens strikte maatregelen om het voor iedereen veilig te houden.

Leuven Kermis zal dit jaar plaatsvinden van 4 tot en met 23 september op het Ladeuze- en Hooverplein. Het aantal coronabesmettingen blijft in Leuven voorlopig onder controle en sinds 1 juli is het opnieuw toegelaten om kermissen te organiseren. De stad Leuven zag er dus geen graten in om Leuven Kermis te laten plaatsvinden en zal daarbij alle nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

“Leuven heeft één van de oudste kermissen van het land”, vertelt schepen van Evenementen Denise Vandevoort. “Leuven Kermis is dan ook een begrip en voor velen een jaarlijks hoogtepunt. We zijn erg blij dat we, ook in deze moeilijke tijden, mensen de kans kunnen geven om veilig en in hun bubbel van de kermis te genieten.”

Om de afstandsregels te respecteren, laat het stadsbestuur op elk plein maximaal 200 personen tegelijk toe Schepen van Evenementen Denise Vandevoort

Veilig

“We stellen alles in het werk om de kermis honderd procent veilig en volgens de maatregelen te organiseren”, zegt directeur evenementen Steven Dusoleil. “Daarom zullen we geen randactiviteiten organiseren, dus geen officiële opening, geen optocht en geen activiteiten in het stadspark.”

Het Ladeuze- en Hooverplein worden ingericht als twee afgesloten pleinen, met elk een ingang en uitgang. Zo kunnen we het aantal aanwezigen op de pleinen monitoren. Om de afstandsregels te respecteren, laat het stadsbestuur op elk plein maximaal 200 personen tegelijk toe. De kermisbezoekers zullen een looprichting moeten volgen en het dragen van een mondmasker is op elk moment verplicht voor zowel de bezoekers als de kermiskramers.

We zullen geen randactiviteiten organiseren, dus geen officiële opening, geen optocht en geen activiteiten in het stadspark Directeur Evenementen Steven Dusoleil

Maatregelen

Aan de kersmiskramers wordt gevraagd om al het materiaal op regelmatige basis te ontsmetten en ook voldoende alcoholgel ter beschikking te stellen voor de kermisbezoekers. De kermiskramers die voeding aanbieden zullen dezelfde maatregelen moeten volgen als de horeca, dus consumeren kan enkel zittend aan een tafel en de bezoeker zal zijn contactgegevens moeten achterlaten voor contact tracers.

De vooropgestelde maatregelen kunnen steeds aangepast worden wanneer dit nodig blijkt. “Om dit te bereiken hebben we intensief overlegd met de foornijveraars”, besluit schepen Vandevoort. “Ik wil hen dan ook uitdrukkelijk bedanken voor al hun inspanningen en de positieve samenwerking.”