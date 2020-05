Leuven Jazz ondersteunt Bel Jazz Fest op 29 en 30 mei: “30CC lanceerde het idee” Bart Mertens

21 mei 2020

15u30 0 Leuven De coronacrisis treft jazzmuzikanten net zoals veel andere kunstenaars bijzonder hard. Toch toont de jazzwereld zich veerkrachtig én solidair met ‘Bel Jazz Fest’. Met dit onlinefestival presenteren de programmatoren van elf gevestigde jazzfestivals op 29 en 30 mei een mooie staalkaart van de Belgische jazzscene. Leuven Jazz, dat in maartvan de kalender werd geschrapt, is één van de drijvende krachten achter dit nieuwe initiatief.

De Belgische jazz bundelt de krachten. Bekende namen zoals bijvoorbeeld Brussels Jazz Festival, Gent Jazz en Leuven Jazz sturen met steun van Stilletto PRoductions, JazzLab en VI.BE een krachtig signaal de wereld in: de Belgische jazz leeft en heeft je nodig. “We wachten allemaal op de liveconcerten maar je kan de muzikanten, technici en leveranciers steunen via Bel Jazz Fest”, klinkt het. Dat online festival vindt plaats op 29 en 30 mei. Op het programma onder meer concerten van An Pierlé Quartet, Nordmann, Tuur Florizoone, Bert Cools en vele anderen.

Ik ben erg verheugd dat 30CC als coördinator van Leuven Jazz het idee van een online jazzfestival lanceerde en dat zovele partners hier enthousiast in volgden Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

Leuvens schepen van Cultuur Denise Vandevoort is tevreden dat 30CC een grote rol speelde in het initiatief. “Ik ben erg verheugd dat ons stedelijk cultuurhuis 30CC als coördinator van Leuven Jazz het idee van een online Belgisch jazzfestival lanceerde en dat zovele partners hier enthousiast in volgden”, klinkt het. “Bij de 24 namen voor dit nieuwe festival zijn dan ook negen concerten die tijdens Leuven Jazz geprogrammeerd stonden zoals bijvoorbeeld schntzl, An Pierlé, Bram De Looze en onze Leuvense Tuur Florizoone. Het is in deze coronatijden voor ons als creatieve en hulpvaardige stad één van de manieren om een veilig alternatief te voorzien voor de vele geannuleerde events. We hopen dus dat alle muziekfans dit initiatief kunnen smaken en we blijven uiteraard duimen voor een volwaardig Leuven Jazz in maart 2021.”

Het Brusselse Flagey-gebouw is de fysieke locatie van waaruit alle concerten zullen worden gestreamd maar jazz.be wordt dé plaats van gebeuren. Voor slechts 15 euro krijg je er als bezoeker toegang tot de volledige line-up. Beide festivalavonden beginnen om 18 uur. Bezoekers kunnen online van podium wisselen en via chat met andere kijkers van gedachten wisselen. Tickethouders hoeven geen noot te missen en kunnen de content tot een week na het festival blijven bekijken en beluisteren.