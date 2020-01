Leuven Jazz focust op vrouwen én gaat voor het eerst op ‘kot’ EDLL

22 januari 2020

15u49 0 Leuven Van donderdag 19 tot en met zondag 29 maart vindt de achtste editie plaats van ‘Leuven Jazz’. Het Leuvense stadsfestival heeft dit jaar meer dan 50 activiteiten op het programma staan en focust daarbij vooral op vrouwelijke jazzmuzikanten. Nieuw dit jaar: het jazzfestival gaat voor het eerst op ‘kot’ concerten geven. De organisatie maakte zonet de volledige line-up bekend.

Met internationale en Belgische sterren, veel jong talent, jazzdocumentaires en een familieprogramma is er weer voor ieder wat wils op de achtste editie van Leuven Jazz. “Leuven Jazz blijft een écht stadsfestival. Het programma strekt zich uit van de gekende concertzalen tot café’s, van filmzalen tot huiskamers, van scholen tot museum M. en gloednieuw deze editie: er zijn zelfs concerten op studentenkoten”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Jazz up your kot

Leuven Jazz gaat voor het eerst concerten op ‘kot’ organiseren. “Die vraag kwam al enige tijd tot bij ons, ergens logisch want Leuven is een studentenstad. De KU Leuven heeft vervolgens een oproep gelanceerd en geïnteresseerde studentenkoten konden zich aanmelden. We hebben ongeveer tien koten geselecteerd waar we jazzconcerten zullen organiseren. Die activiteit vindt plaats op donderdag 26 maart, dé uitgaansavond in Leuven”, zegt Danny Theuwis van 30CC. ‘Jazz up your kot’ eindigt in de stadsschouwburg met een optreden van The Inbetweens en er komt ook een dj langs.

Opvallend is ook dat Leuven Jazz voornamelijk vrouwelijk talent op hun line-up naar voren schuift. “de jazzscene telt heel veel straffe vrouwen en die willen we het publiek laten ontdekken”, klinkt het bij de organisatie. Topartiesten als Jason Moran, Isolde & Friends, Kandace Springs, An Pierlé en Laura Jurd zullen alvast het beste van zichzelf geven.

Hieronder geven we 8 tips voor editie 8:



1. Female power

Leuven Jazz eert op geheel eigen wijze de nagedachtenis van iconen als Nina Simone en Billie Holiday. In ‘She’s On The Jazz’ krijgt Isolde Lasoen carte blanche om te grasduinen in het rijke jazzrepertoire. Ze stelt haar eigen all-starband samen en nodigt enkele gasten uit, waaronder Gregory Frateur, Naomi Sijmons en Bert Ostyn. Daarnaast heeft An Pierlé een nieuw Quartet, met echtgenoot-gitarist Koen Gisen en de ‘jonkies’ van SCHNTZL, en laat dit voor het eerst op ‘Leuven Jazz’ los.

2. Internationale toppers

Uit de VS komt een droom van een double bill om het festival mee af te sluiten: toppianist Jason Moran en zangeres-pianiste Kandace Springs, die in februari een nieuwe cd uitbrengt op het legendarische Blue Note label. Femi Kuti, zoon van icoon Fela Kuti, brengt moderne afrobeat met de krachtige blazers van zijn Positive Force.

3. Young and gifted

Leuven Jazz heeft een hart voor jonge jazzmuzikanten en dat blijkt ook deze editie. Pianist Bram De Looze en het duo SCHNTZL lanceren op Leuven Jazz hun nieuwe cd, net zoals het Britse toptalent Elliot Galvin. De studenten van de LUCA jazzopleiding trakteren dan weer op lunch- en afterworkconcerten in 30CC/Schouwburg. Ook de B-Jazz International Contest, een van de belangrijkste Europese jazzwedstrijden voor muzikanten jonger dan 30, wordt opnieuw georganiseerd. Zes band uit verschillende landen nemen het dan tegen elkaar op.

4 - Piano Day(s)

Niet enkel op Piano Day op 28 maart, maar doorheen heel het festival komen er tal van pianisten over de vloer zoals de Amerikaanse Jason Moran en de jonge Londenaar Elliot Galvin. Uit eigen land zijn er leading ladies Eve Beuvens en An Pierlé en improvisatietalent Bram De Looze.

5 - Lekker dichtbij

Leuven Jazz breidt het aantal intieme jazzconcerten nog gevoelig uit met het gloednieuwe ‘Jazz up your Kot’. Voor deze gratis jazzconcerten in studentenkoten zijn onder andere Mattias de Craene, Karen Willems en Hanne De Backer al bevestigd. De avond eindigt in 30CC/Schouwburg met een optreden van The Inbetweens, het trio van bassist Noah Jarrett. Op de slotzondag kan je ook drie huiskamerconcerten meepikken.

6 - Jazz voor het hele gezin!

Leuven Jazz is en blijft ook een familiebeleving. Dit jaar staan vijf afspraken voor kinderen en hun (groot)ouders op het programma. Voor de allerkleinsten is er de Nederlandse productie ‘Meneertje Rood Geel Blauw’, een voorstelling over schilder én jazzliefhebber Pieter Mondriaan. Ook in de Disneyklassieker ‘De Aristokatten’ swingen ze erop los en de Zuid-Afrikaanse jeugdfilm ‘Felix’ brengt het verhaal een jonge saxofonist op de tonen van Kaapjazz. Tot slot is er ook nog ‘Cirque Composé meets Leuven Jazz’ waarbij circusartiesten hun kunsten vertonen op jazzmuziek.

7. Aardig voor je portemonnee

De meeste concerten van Leuven Jazz zijn goedkoper dan 15 euro en zowat de helft van het festival is zelfs helemaal gratis.

8 - Meer dan enkel concerten

DOCVILLE presenteert drie jazzdocumentaires, waaronder de gloednieuwe docu over het Brussels Jazz Orchestra. Een bezoek aan museumbezoek aan M kan je combineren met een liveconcert en je kan zes dagen lang luisteren naar ‘Leuven Jazz Radio’ door de lokale Radio Scorpio.

Meer informatie over Leuven Jazz vind je hier. Tickets zijn vanaf vandaag te koop.