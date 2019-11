Leuven Jazz 2020 gaat voor vrouwelijke focus: An Pierlé Quartet is één van de headliners Bart Mertens

27 november 2019

14u27 1 Leuven Toppianist Jason Moran, zangeres-pianiste Kandace Springs, het nieuwe An Pierlé Quartet en de Britse trompettiste Laura Jurd zijn de eerste headliners van ‘Leuven Jazz 2020'. De achtste editie van het veelzijdige festival vindt plaats van 19 tot en met 29 maart 2020.

Het volledige programma van ‘Leuven Jazz’ wordt eind januari onthuld maar de onthulling van de eerste headliners is alvast veelbelovend. Met grote namen zoals Kandace Springs en An Pierlé Quartet bevestigt Leuven Jazz als evenement voor de muzikale fijnproever. Cultuurschepen Denise Vandevoort (sp.a) wijst erop dat er nog veel meer te beleven valt naast de concerten van de toppers. “Leuven Jazz serveert ook nog tal van Belgische talenten, jazzfilms, café- en kotconcerten, de B-Jazz Contest, familieproducties en nog zoveel meer. We dompelen je tien dagen lang onder in jazz van de bovenste plank”, klinkt het. Danny Theuwis van 30CC laat ook nog opmerken dat er dit jaar geen instrument centraal staat op het festival. “Deze keer leggen we vooral een vrouwelijke focus. Zangeressen, pianistes, trompettistes, drumsters ... de jazzscene telt gewoon heel veel straffe vrouwen en die willen we het publiek laten ontdekken.”

Tickets voor de eerste drie concerten zijn nu al te koop. Tot eind december geniet je bovendien van een zeer voordelige ‘early bird’ actie! Meer info: www.leuvenjazz.be