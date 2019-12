Leuven is voor het derde jaar op rij ‘sportersbelevenmeer-stad’ EDLL

12 december 2019

11u41 0 Leuven Sport Vlaanderen heeft dit jaar opnieuw alle Vlaamse gemeenten en steden uitgenodigd om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-campagne. Voor het derde jaar op rij is het de Leuvense sportdienst die de award in ontvangst mag nemen.

Leuven is voor de derde keer verkozen tot ‘sportersbelevenmeer-stad’. Met de #sportersbelevenmeer-campagne willen Sport Vlaanderen en de Vlaamse steden en gemeenten meer mensen aan het bewegen krijgen door onder meer sportinitiatieven op het werk aan te bieden, activiteiten te organiseren voor G-sporters, de maand van de sportclub te promoten en noem maar op. “We zijn zeer blij met deze erkenning”, zegt schepen van sport Johan Geleyns. “Als sporter kan je in Leuven deelnemen aan heel wat sportieve activiteiten waar beleving centraal staat. Denk maar aan de Leuven Night Run, de Vaartchallenge of de rolstoeltennis try-out, die we dit jaar voor het eerst organiseerden. De komende jaren steken we nog een tandje bij met het WK Wielrennen en onze bijhorende ambitie om een Europese Sportstad te worden”, besluit Geleyns.