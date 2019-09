Leuven is ‘Stad van de klant 2019’: “Deel van 10-puntenplan voor onze handel”, zegt schepen Els Van Hoof (CD&V) Bart Mertens

13 september 2019

16u27 0 Leuven Leuven is op 5 en 6 oktober trotse gaststad van het ‘Weekend van de Klant’ en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. “Het belooft een feestelijk tweedaags shoppingevent te worden met tal van speciale acties, acts en attenties. Een onvergetelijk feest in de winkels om de klant extra in de bloemetjes te zetten”, zegt Tine Vandeweerd, handelscoach van Liefst Leuven.

Sinds 2017 organiseren UNIZO en Comeos samen het ‘Weekend van de Klant’. Tienduizenden winkeliers in heel België verwennen hun klanten dan met cadeautjes of leuke acties, zowel de (kleine) zelfstandigen als de (grote) ketens. Leuven maakt er dit jaar als gaststad een topshoppingweekend van. “We lanceerden een tienpuntenplan voor onze handel. Eén van de elementen uit dat plan is dat Leuven gaststad wordt voor het ‘Weekend van de Klant’. Hiervoor maakte de stad 40.000 euro vrij”, zegt schepen Els Van Hoof (CD&V). “Daarnaast voerden we ook een nieuwe leegstandstaks in en ondersteunden we autovrije zaterdagen op de Bondgenotenlaan. Ook op 5 en 6 oktober zal de Bondgenotenlaan tussen het Rector De Somerplein en de Justius Lipsiusstraat autovrij worden gemaakt. De bussen rijden dan volgens de vrijdagregeling.”

Wat te verwachten? “Een heel weekend feest”, zegt Tine Vandeweerd van Liefst Leuven. “Leuven leeft meer dan ooit en dat wordt extra in de verf gezet tijdens het ‘Weekend van de Klant’. Het programma van het feestelijk shoppingweekend loopt over van de leuke animaties en acts. Zo zijn er live uitzendingen van MNM, optredens van bekende muzikanten, flashmobs in de straten en workshops voor kinderen. De shoppers worden uiteraard in de watten gelegd. Winkels en horecazaken pakken het hele weekend uit met shoppingwedstrijden, visagisten, levende paspoppen, modeshows, hapjes en drankjes. Redenen genoeg dus om naar Leuven af te zakken. En wie er zaterdagochtend vroeg genoeg bij is, krijgt bovendien één van de 1.000 goodiebags gevuld met leuke gadgets, parkingtickets en cadeaubonnen.” Meer info: shoppeninleuven.be./evenementen/herfstshopping.