Leuven is opnieuw toegankelijke gemeente Bart Mertens

24 januari 2020

15u00 5 Leuven Leuven mag zichzelf de komende twee jaar opnieuw een toegankelijke gemeente noemen. Dat betekent dat ook wie minder mobiel is of een andere beperking heeft, vlot door de stad geraakt. De stad behaalde de titel al eerder en moest twee bijkomende uitdagingen aangaan voor een verlenging. Missie geslaagd.

Leuven nam opnieuw deel aan de campagne ‘Jouw gemeente toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!’ van de provincie Vlaams-Brabant. Schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen) is tevreden dat de titel verlengd werd, maar is niet van plan om op haar lauweren te rusten. “Dit is een opsteker voor iedereen die in onze stad werkt aan betere toegankelijkheid. Maar we zijn ons er ook van bewust dat het werk nog niet af is. Samen met alle partners blijven we er dag in dag uit aan werken.”

App On Wheels

Voor de eerste bijkomende uitdaging werkte de stad samen met Inter - het Vlaams steunpunt voor toegankelijkheid - om een aantal evenementen binnen Het Groot Verlof toegankelijk te maken. Vanop het rolstoelpodium konden mensen met een beperking met hun begeleider van de optredens genieten. De samenwerking met Inter was er al langer, maar werd in 2019 op punt gezet. In 2020 gaat de stad verder op dit elan. Om het handvest te behalen, liet de stad On Wheels ook tien locaties screenen op toegankelijkheid. Deze organisatie gaat de toegankelijkheid van verschillende voorzieningen na, van cafés tot winkels. Iedereen kan de data die On Wheels verzamelt, raadplegen in de Onwheels-app. Op die manier kunnen rolstoelgebruikers ten alle tijden via een app de toegankelijkheid van handels- en horecazaken in heel Vlaanderen raadplegen. Goed om te weten: iedereen kan locaties ook zelf screenen en data invoeren.