Leuven is klaar voor de verwachte coronapiek: "Schakelzorgcentrum zal voldoende capaciteit garanderen"

28 maart 2020

08u00 0 Leuven Leuven richt een regionaal schakelzorgcentrum in om de piek aan corona-patiënten op te vangen. Zo’n centrum is de schakel tussen het ziekenhuis en een thuisverblijf. “Het schakelzorgcentrum wordt operationeel van zodra de ziekenhuizen te weinig beschikbare bedden hebben”, zegt burgemeester Ridouani (sp.a).

Op vraag van de gouverneur zal stad Leuven een coördinerende rol opnemen voor de regio die bestaat uit de eerstelijnszone van Leuven en twee aangrenzende eerstelijnszones. Leuven werkt hiervoor nauw samen met UZ Leuven, Heilig Hartziekenhuis en alle betrokken zorgpartners. Leuven werkte de voorbije weken volop aan de oprichting van een regionaal schakelzorgcentrum om de piek aan corona-patiënten op te vangen. Een schakelzorgcentrum is een centrum tussen ziekenhuis en thuisverblijf. Leuven heeft hiervoor alles in gereedheid gebracht.

“Dit initiatief laat toe om zoveel mogelijk bedden in het ziekenhuis beschikbaar te houden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Zo kunnen we ook in de komende weken –als het aantal patiënten zoals verwacht zal toenemen- voldoende capaciteit garanderen. We bereiden ons volop voor op de piek en op de fase erna als er veel corona-patiënten genezen zullen zijn maar nog zorg nodig zullen hebben. De stad zal ook haar personeel inzetten. Twee topambtenaren zullen de rol van coördinatoren op zich nemen. De stad zal ook de logistiek, de catering en het onderhoud voor haar rekening nemen. Het schakelzorgcentrum wordt operationeel op het moment dat de ziekenhuizen te weinig beschikbare bedden hebben.”

