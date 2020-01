Leuven is alweer een Leives straatnaambordje rijker: ‘den Belvie’. Of moest het toch ‘Belvue’ zijn? Bart Mertens

17 januari 2020

Leuven In heel wat Leuvense straten hangt naast het klassieke straatnaambord ook een bord met de straatnaam in het dialect. Sinds deze namiddag is dat ook het geval in de Martelarenlaan waar het straatnaambord 'den Belvie' werd onthuld. "Op die manier wordt het Leuvens dialect levendig gehouden", zegt Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken.

Twee jaar geleden al werden er op 50 plaatsen straatnaamborden in het dialect geplaatst en enkele weken geleden kregen ook de Naamsestraat, het Martelarenplein, de Bondgenotenlaan, de Grote markt en de Brusselsestraat een eigen exemplaar. Nu prijkt er ook op de Martelarenlaan een Leuvens naambord, al was er eerst wat onduidelijkheid over de juiste benaming. “De laatste maanden ontstond er een discussie over de Leuvense benaming van de Martelarenlaan”, aldus Dirk Vansina. “Moest het nu Belvue zijn of Belvie?”

Marc Juchtmans, ondervoorzitter van de Academie van het Leuvens dialect, verduidelijkt dat volgens de algemene regel in het lexicon Franse woorden die in het Leuvens dialect hetzelfde klinken geen Leuvense schrijfwijze krijgen. “Maar de uitzondering bevestigt de regel en daarmee verandert Belle Vue in het Leuvens in Belvie. Uit onze rondvraag blijkt dat er trouwens meer Leuvenaars Belvie zeggen, of beter zelfs ‘den Belvie’.”