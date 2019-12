Leuven is alweer een icoon armer: Hobby Vandoren stopt ermee na bijna 50 jaar EDLL

27 december 2019

14u21 0 Leuven Na bijna 50 jaar is het einde verhaal voor Hobby Vandoren. De familiezaak in de Tiensestraat werd sinds 1988 uitgebaat door Frank Vandoren (63). De Leuvenaar gaat op pensioen en zegt hiermee vaarwel tegen een stukje familiegeschiedenis. Maar niet getreurd voor de liefhebbers van maquette- en modelbouw. Frank vond in Dan De Proost uit Heverlee een overnemer. Hij zal de overige speelgoedmodellen online verder verkopen.

Leuven is alweer een icoon armer, want familiezaak Hobby Vandoren sluit na bijna 50 jaar de deuren. Dat de speciaalzaak in modellen- en maquettebouw uniek was in het Leuvense, staat buiten kijf. Net zoals zijn vader, heeft Frank Vandoren (63) de zaak uitgebaat tot aan zijn pensioen. “Mijn vader is ermee begonnen in 1970 en sinds 1988 heb ik de familiezaak overgenomen”, zegt Frank. “Al sinds klein mannetje was ik bezig met modellen bouwen. Ik kreeg het met de paplepel in de mond”, aldus zaakvoerder Frank.

Maar liefst 31 jaar heeft Frank met veel enthousiasme zijn winkel open gehouden. Eerst in de Mechelsestraat en sinds acht jaar in de Tiensestraat. “Ieder kerstfeest kwam ik te laat omdat ik nog aan het werken was. Zo graag deed ik het. Ik heb me altijd voor de volle 100% gegeven”, aldus Frank, die nu met pensioen gaat. Hij blikt met veel passie terug op zijn carrière. “Ik mocht een van de mooiste beroepen uitoefenen. Het is zoals een kind dat kijkt naar een speelgoedwinkel. Als kind kon je alleen maar dromen van een eigen speelgoedwinkel", aldus Frank.

De voorbije dagen hield Frank de laatste uitverkoop en daar kwamen heel wat vaste klanten maar al te graag voor langs. “Ik merk dat veel ouders toch op zoek gaan naar cadeautjes om hun kinderen van de computer en smartphone weg te halen. Ze willen graag dat hun kinderen met iets handig bezig zijn”, aldus Frank.

Ondanks dat de zaakvoerder op welverdiend pensioen gaat, vond hij een overnemer in Dan De Proost uit Heverlee. “Ik ken Frank al van vroeger en heb hem altijd gezegd: als je er ooit mee stopt, ben ik kandidaat om het over te nemen. Dat telefoontje kwam iets vroeger dan verwacht, dus daarom ga ik de resterende speelgoeddozen voorlopig in bijberoep online verkopen. Eerst via eBay en nadien via een eigen website”, zegt Dan. “Hij krijgt wel niet heel de winkel mee. Ik heb stiekem een paar dozen achter gehouden voor mijn pensioen. Bijvoorbeeld vliegende modellen, die blijven mijn favoriet en nu ga ik er thuis nog meer tijd voor hebben”, lacht Frank.

De winkel is momenteel al gesloten. Meer informatie over de resterende pakketten modellen- en maquettebouw vind je op de website.