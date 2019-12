Leuven investeert 250.000 euro in Housing First Bart Mertens

04 december 2019

10u25 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur maakt 250.000 euro vrij voor Housing First. Op die manier wil men voorkomen dat mensen op straat moeten leven in de stad. “We vergroten ook het aanbod van woningen voor kwetsbare groepen”, zegt schepen Lies Corneillie (Groen).

Wonen in Leuven is duur voor iedereen maar zeker ook financieel kwetsbare mensen komen vaak in problematische situaties terecht. Het Leuvense stadsbestuur wil er de komende jaren alles aan doen om die mensen zo goed mogelijk te helpen. “Het stadsbestuur pakt dak- en thuisloosheid aan met projecten zoals de winteropvang en Housing First. Voor Housing First maken we bijvoorbeeld 250.000 euro vrij”, zeggen de schepenen Bieke Verlinden (sp.a) en Lies Corneillie (Groen).

Sociaal beheersrecht

Het stadsbestuur wil de komende jaren ook gebruik maken van het zogenaamde sociaal beheersrecht. Meer concreet kan de stad via dat recht leegstaande woningen die ongeschikt zijn voor bewoning zelf in beheer nemen en opknappen om ze vervolgens te verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor. Ook onbewoonbaar verklaarde woningen kunnen op die manier in handen van de stad terecht komen. “Jaarlijks maken we 100.000 euro vrij voor het opknappen van dergelijke woningen. Op die manier pakken we leegstand en verkrotting aan en vergroten we het aanbod kwaliteitsvolle woningen voor kwetsbare groepen”, vervolgt schepen Corneillie.

We zetten de strijd tegen huisjesmelkerij en de verbetering van de woonkwaliteit onverminderd voort Schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen)

Tot slot blijft de strijd tegen huisjesmelkerij hoog op de agenda staan in Leuven. “We zetten de strijd tegen huisjesmelkerij en de verbetering van de woonkwaliteit onverminderd voort. We werken preventief met het kotlabel en repressief via wooncontroles. De dienst wonen wordt daarin versterkt met extra personeel. Verder krijgt het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) een vernieuwde taakstelling met een focus op wonen om zo een kwaliteitsvol woonbeleid te voeren. We ondersteunen en versterken het AGSL als een krachtig instrument voor betaalbaar wonen. Het AGSL zal ook werken aan eigen aanbod van huurwoningen”, besluit schepen van Wonen Lies Corneillie.