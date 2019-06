Leuven installeert zonnepanelen op elf daken. “Ook de Leuvenaar moet hernieuwbare energie kunnen oogsten”, zegt David Dessers (Groen) Bart Mertens

24 juni 2019

17u30 0 Leuven De stad Leuven gaat zonnepanelen installeren op elf publieke gebouwen van de stad Leuven, het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), Museum M en Zorg Leuven. “Het stadsbestuur roept de Leuvenaar op om te participeren in dit project waarmee ze de lokale productie van hernieuwbare energie wil opkrikken”, zegt schepen David Dessers (Groen).

Momenteel wordt in Leuven amper 11 GWh elektriciteit per jaar geproduceerd via zonne-energie. Het technisch potentieel voor elektriciteit via zonnepanelen wordt echter geschat op iets meer dan 400 GWh. Conclusie? Veel onbenut potentieel. “Het aandeel zonne-energie moet flink omhoog als Leuven een klimaatneutrale stad wil worden”, aldus schepen David Dessers (Groen). “Door zonnepanelen te installeren op elf daken van publieke gebouwen willen we ons steentje bijdragen en eigenaars van huizen en gebouwen aanmoedigen dit ook te doen. Met deze zonnepanelen zullen we naar schatting jaarlijks 180 ton CO2 besparen.”

200 huishoudens

De zonnepanelen komen op de daken van het Politiehuis op de Philipssite, de ontmoetingscentra ‘t Celestijntje en Genadedal, de Sportschuur in Wilsele, kinderdagverblijf De Girafant, Museum M, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy en Ter Vlierbeke, de facilitaire diensten van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan en de assistentiewoningen in het Ruelenspark. “De zonnepanelen zullen zo’n 720.000 kWh per jaar opleveren. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 200 Leuvense huishoudens. Het voordeel voor de stad na 20 jaar wordt geraamd op ruim 165.000 euro voor de vier gebouwen van de stad.”

De stad wil zoveel mogelijk burgers betrekken bij de productie van hernieuwbare energie Schepen David Dessers (Groen)

Er liggen momenteel al zonnepanelen op het stadskantoor, het zwembad en de sporthal van Kessel-Lo en de gebouwen van de reinigings- en technische dienst. De gemiddelde jaarproductie komt overeen met het gemiddeld elektriciteitsverbruik van zo’n 75 Vlaamse gezinnen, wat een CO2-besparing van zo’n 66 ton betekent. De stad wil nu ook zoveel mogelijk burgers betrekken bij de productie van hernieuwbare energie. “We willen dat inwoners, Leuvense instellingen en organisaties maximaal en rechtstreeks financieel in het project kunnen participeren en kunnen investeren in hernieuwbare energie. Of met andere woorden: we willen dat de Leuvenaar de kans krijgt om het zonlicht, de wind en andere bronnen maximaal te ‘oogsten’. Meer informatie over hoe de Leuvenaar kan participeren volgt in het najaar.”