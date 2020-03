Leuven in tijden van corona

Leuven

Meer beelden van Vlaanderen in corona-tijden vind je

.

Van een lege Bondgenotenlaan tot joggers en iemand die alleen touwtje springt in de Diestsestraat: de corona-tijden leveren uitzonderlijke beelden op in de Leuvense studentenstad. Onze huisfotograaf trok vanmiddag door de straten en dat leverde deze fotoreportage op. Aan het stadhuis vond hij zelfs een pasgehuwd koppel. Normaal is dat met veel familie en vrienden, maar vandaag mochten enkel de getuigen mee.