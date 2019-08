Leuven herdenkt nucleaire aanvallen op Hiroshima en Nagasaki Bart Mertens

07 augustus 2019

17u00 0 Leuven Nog tot morgen wappert de vlag van Mayors for Peace (Burgemeesters voor Vrede) aan het stadskantoor in Leuven. Hiermee herdenkt de stad de nucleaire aanvallen op Hiroshima en Nagasaki op respectievelijk 6 en 9 augustus 1945.

In 1982 richtten de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki het internationale netwerk Mayors for Peace op tijdens een speciale bijeenkomst van de Verenigde Naties voor ontwapening. Onder het voorzitterschap van beide steden ijvert het netwerk voornamelijk voor nucleaire ontwapening. Vandaag telt het netwerk 7.709 leden in 163 landen. België telt 675 leden, waaronder Leuven. “Door van 6 tot 9 augustus de vlag van Mayors for Peace uit te hangen toont Leuven zich solidair met de twee steden die ooit slachtoffer werden van kernwapens en ijveren we mee voor nucleaire ontwapening en een duurzame wereldvrede. We roepen de toekomstige nieuwe federale regering alvast op om het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens te ondertekenen”, zegt schepen van Mondiaal Beleid Lies Corneillie (Groen).

Ik roep mijn collega-burgemeesters op om hun gemeente ook lid te maken van Mayors for Peace Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Later dit jaar zal het stadsbestuur samen met de vredesbeweging nog een Ginkgo Biloba boom planten. Die zal symbool staan voor de boom die de atoomaanval destijds heeft ondergaan maar na een tijdje toch terug begon te groeien en bloeien. Het blijft echter niet bij deze symbolische acties. Leuven is sinds 1988 onafgebroken lid van Mayors for Peace en is sinds 2010 ook Vredesgemeente. “De stad werkt aan een cultuur van vrede en geweldloosheid en draagt ook op concrete manieren bij tot de wereldwijde beweging die toekomstige generaties wil behoeden voor de gesel van oorlog en geweld. Denk maar aan de herinneringseducatie voor scholieren tijdens de reizen naar Weimar en Buchenwald of aan de culturele samenwerking met de stad Neuss in het kader van vredeswerk. Je veilig voelen is een basisvoorwaarde voor duurzame vooruitgang. De vredesboodschap moet dus blijvend verspreid worden, ook al hebben wijzelf het hier best goed. Ik roep mijn collega-burgemeesters op om hun gemeente ook lid te maken van Mayors for Peace”, besluit burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).