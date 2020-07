Leuven herdenkt coronaslachtoffers: “Solidariteit is nodig om het hoofd te bieden aan de meest wezenlijke noden” Joris Smets

21 juli 2020

18u19 0 Leuven Stad Leuven heeft dinsdagvoormiddag een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de corona-pandemie in de Sint-Pieterskerk en op de Grote Markt. Een aantal beroepssectoren werden vertegenwoordigd en verschillende getuigenissen van mensen uit deze sectoren, en coronapatiënten en nabestaanden van coronaslachtoffers, kwamen aan bod. De prachtige stem van sopraan Noémie Schellens weerklonk over de Grote Markt en doorheen de Leuvense straten tijdens muzikale intermezzo’s.

De symbolische herdenking werd opgesplitst in twee delen. Eerst vond er om 10 uur een herdenking plaats in de Sint-Pieterskerk, waar de slachtoffers van het coronavirus werden herdacht en de getroffen familieleden werden gesteund. In samenwerking met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen werd het een moment van herdenking en rouw. Vertegenwoordigers van de Joodse, Islamitische, Katholieke, Protestantse en Vrijzinnige religie blikten terug op de voorbije periode en staken nabestaanden van coronaslachtoffers een hart onder de riem. Ze blikten ook vooruit op een toekomst waar solidariteit en samenhorigheid een belangrijke rol zullen vervullen.

De zorgsector stond voor een ongelofelijk zware taak. Zij hebben zichzelf overstegen en verdienen alle lof, en meer, die ze krijgen. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte

Aanpassen

Tegen 11 uur namen de aanwezigen plaats op de Grote Markt. Vertegenwoordigers uit de medische sector, woonzorgcentra, psychosociale sector, onderwijs, politie, defensie, voeding, post- en verzending, openbaar vervoer namen allemaal plaats. Burgemeester Ridouani, Koen Geens, Marc van Ranst, verschillende Leuvense schepen en provinciegouverneur Lodewijk De Witte tekenden ook present. Laatstgenoemde nam als eerste het woord.

“In deze crisistijd hebben mensen uit vele sectoren veel meer moeten doen dan wat je van een mens mag verwachten. Het normale leven werd voor iedereen grondig doorheen geschud. We moesten onze persoonlijke levensstijl aanpassen en hoe we als samenleving functioneren. De inzet van werknemers uit verschillende sectoren was nodig om de maatschappij verder te laten draaien. De zorgsector stond voor een ongelofelijk zware taak. Zij hebben zichzelf overstegen en verdienen alle lof, en meer, die ze krijgen. Sectoren zoals voeding, openbaar vervoer, veiligheidsdiensten, ... Ze waren en zijn allemaal van groot belang om deze crisis te doorstaan. Wat zij de voorbije maanden gedaan hebben verdient eindeloze dank.

In Leuven zijn we gezegend met een heel wijze burgemeester en de meest wijze gouverneur die Vlaams-Brabant ooit gehad heeft Viroloog Marc van Ranst

“Ik wil het grootste respect uitspreken voor de inzet die jullie allemaal getoond hebben. De crisis heeft duidelijk gemaakt dat samenwerken en solidariteit nodig zijn om het hoofd te bieden aan de meest wezenlijke noden. We zullen opnieuw moeten investeren in sociale zorg en het welzijn. We zijn jullie allemaal ontzettend veel dank verontschuldigd.”

Marc van Ranst

“Het waren en zijn barre tijden”, sprak viroloog Marc van Ranst. “Mensen verloren hun job, werden ziek en overleden. De pandemie brengt ellende over de hele wereld en 2020 zullen we niet snel vergeten. Later zullen we onze kinderen en kleinkinderen vertellen over dat rare jaar waar we anderhalve meter afstand moesten houden, in bubbels leefden en iedereen een ‘coronacoupe’ had. Deze crisis was een test voor de gezondheidszorg. Pijnpunten die al jaren aansleepten, werden diepe wonden. De jarenlange verwaarlozing van woonzorgcentra zorgde voor vele doden.”

“Toch waren er ook positieve zaken. De intensieve zorgen en diensten bleven perfect werken en zorg bieden aan wie het nodig had. Het is heel duidelijk geworden wie het land mee doet draaien. Diegene die winkels open hielden, het onderwijs, de lokale besturen, de post, de politie en zorgsector, ... Zij hebben allemaal hun grote nut bewezen. In Leuven zijn we gezegend met een heel wijze burgemeester en de meest wijze gouverneur die Vlaams-Brabant ooit gehad heeft. Dat valt niet te onderschatten en we moeten het virus kunnen stoppen door ons aan de maatregelen te houden. De cijfers zijn niet goed en we zullen allemaal moeten samenwerken. Het belang van solidariteit kan niet genoeg onderstreept worden en we moeten bouwen aan een warme samenleving waar het niet ‘wij en zij’ zijn, maar ons. Uiteindelijk zal alles weer goedkomen.”

Muziek

Tijdens de herdenking op de Grote Markt kwamen verschillende mensen uit bovengenoemde sectoren aan bod. Ze getuigden over hoe zij de voorbije periode hebben ervaren en hoe dit hun persoonlijk leven heeft beïnvloed. De prachtige stem van sopraan Noémie Schellens weerklonk over de Grote Markt en doorheen de Leuvense straten tijdens muzikale intermezzo’s als eerbetoon aan de coronaslachtoffers, de nabestaanden en iedereen die tijdens de pandemie het beste van zichzelf is blijven geven.