Leuven haalt 700.000 euro binnen voor klimaataanpak Bart Mertens

28 januari 2020

12u25 2 Leuven In het najaar van 2019 werd Leuven samen met steden zoals Madrid, Amsterdam en Wenen opgenomen in het Europese programma Healthy, Clean Cities. Leuven 2030 vzw en de stad Leuven ontvangen nu een subsidie van 700.000 euro om de klimaataanpak in 2020 een duw in de rug te geven. Als pilootstad kan Leuven ook rekenen op de expertise van vier Europese partners.

Met het programma Healthy, Clean Cities ondersteunt het Europese expertisecentrum EIT Climate-KIC tien Europese steden bij het realiseren van hun klimaataanpak. De tien steden die deelnemen aan dit programma zijn geselecteerd op basis van hun ambitieuze klimaatplannen.

“Leuven heeft door de stadsbrede werking van Leuven 2030 en het unieke actieplan dat de vzw vorig jaar uitwerkte een interessante voorsprong op de andere steden om sneller te schakelen en het voortouw te nemen in dit proces”, zegt Katrien Rycken van Leuven 2030. “De Roadmap 2025·2035·2050 toont helder welke stappen we jaar na jaar moeten nemen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050. Deze 700.000 euro en de expertise van de EIT Climate-KIC partners helpen ons vooruit om een aantal projecten op vlak van gebouwrenovatie, vergroening, verduurzaming en financiering van de klimaattransitie te realiseren. In de loop van februari zal deze verzameling aan ambitieuze doorbraakprojecten gekend zijn.”