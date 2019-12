Leuven geeft 8 kerstbomen aan hulpgevangenis. “De resterende 200 bomen geven we gratis weg aan Leuvenaars”, zegt schepen Wadera Bart Mertens

20 december 2019

16u00 2 Leuven Op maandag 23 december breekt de Leuvense Groendienst van de stad Leuven de ‘Tuin van de Kerstman’ op het Hooverplein af. Acht kerstbomen hebben al een nieuwe thuis, met name in de hulpgevangenis. “Om ook de andere kerstbomen een tweede leven te geven, worden ze uitgedeeld aan geïnteresseerden”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a).

De kerstbomen in de ‘Tuin van de Kerstman’ op het Hooverplein zijn nog in goede staat en kunnen gerust nog enkele dagen overleven in een woonkamer of buiten aan een huis of in een tuin. Acht bomen gaan alvast naar de hulpgevangenis in Leuven maar de andere 200 bomen geeft de stad Leuven graag weg. “We willen zorgzaam en duurzaam omgaan met de bomen in onze stad. Daarom kwam het idee om Leuvenaars nog een kans te geven om een kerstboom van de kerstmarkt te recupereren”, zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a). “Wie interesse heeft in een kerstboom die de voorbije weken de kerstmarkt gezellig maakte, kan maandag 23 december tussen 10 en 12 uur langskomen op het Hooverplein. Wie eerst komt, wordt eerst bediend. Bomen die om 12 uur niet zijn opgehaald, verwerkt de dienst groenbeheer. Ze worden verhakseld en verspreid over plantvakken in de stad.”