Leuven gaat voor 40 % minder CO2 tegen 2030, maar haalde 20 % tegen 2020 al niet. “En toch zijn we op de goede weg”, zegt schepen Dessers Bart Mertens

16 december 2019

19u13 14 Leuven Een klimaatneutraal Leuven is een prioriteit voor het stadsbestuur maar er is helaas nog veel werk aan de winkel. Leuven mikte op 20 % minder CO2 tegen 2020 maar die doelstelling wordt niet gehaald. Tegelijk neemt het stadsbestuur zich voor om tegen 2030 een vermindering van 40 % te realiseren. Te hoog gegrepen? Open Vld meent van wel. “Er wordt wel veel reclame gemaakt via Leuven 2030 maar zelf doet de stad heel weinig”, zeggen Rik Daems en Lien Degol.

“Onze stad moet leefbaar blijven voor onze kinderen en kleinkinderen. We ambiëren een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid waarvan elke Leuvenaar de vruchten plukt.” Tot zover een citaat uit de meerjarenplanning van de stad Leuven die vanavond en morgenavond wordt besproken op de gemeenteraad. Eén van de thema’s die op de agenda staan, is de klimaatverandering. Het Leuvense stadsbestuur met sp.a, Groen en CD&V in de rangen wil naar eigen zeggen een versnelling hoger schakelen om van Leuven tegen 2050 een klimaatneutrale stad te maken. Dat zal ook nodig zijn want tot op heden is de vooruitgang allesbehalve spectaculair. Leuven ondertekende de vorige ‘burgemeestersconvenant’ en mikte op 20 % minder CO2 tegen 2020 maar die doelstelling zal duidelijk niet worden gehaald.“Dat klopt”, zegt klimaatschepen David Dessers (Groen). “We beschikken voorlopig niet over de juiste cijfers maar het is duidelijk dat we meer inspanningen zullen moeten doen. We gaan nu de nieuwe burgemeestersconvenant ondertekenen met als doelstelling een reductie van 40 % CO2 tegen 2030. Het gaat de goede richting uit en er is al veel ondernomen maar moet allemaal sneller.”

Het gaat de goede richting uit en er is al veel ondernomen maar moet allemaal sneller Schepen David Dessers (Groen)

Oppositiepartij Open Vld is het eens met die laatste stelling maar ziet te weinig ambitie in de meerjarenplanning. “De Leuvense meerjarenbegroting is erg teleurstellend”, zeggen Lien Degol en Rik Daems van Open Vld. “Dit bestuur heeft altijd beweerd dat klimaat één van de speerpunten van hun beleid zou zijn maar dit zien we zeker niet terug in de budgetten die worden voorzien. Het klimaat laat het stadsbestuur Siberisch koud. Er wordt wel veel reclame gemaakt via Leuven 2030 maar zelf doet de stad heel weinig. Zo wordt slechts 250.000 euro per jaar geïnvesteerd in het onderhoud van gebouwen en voertuigen en de elektrificatie van het wagenpark. De gebouwen moeten dringend een inhaalbeweging op gebied van klimaatneutraliteit maken. De stad heeft tientallen gebouwen die dringend aangepast moeten worden en geeft zeker niet het goede voorbeeld.”

Het klimaat laat het stadsbestuur Siberisch koud Rik Daems, fractieleider van Open Vld

Schepen David Dessers meent ondanks de beperkte vermindering van de CO2-uitstoot dat Leuven op de goede weg is inzake klimaatbeleid. “We verhogen de middelen voor Leuven 2030 vzw van 70.000 euro naar 250.000 euro per jaar. Daarnaast maken we in totaal 2,6 miljoen euro vrij voor subsidies voor energiebesparende maatregelen die Leuvenaars nemen in hun woning. Dat is een verdubbeling. We trekken eveneens jaarlijks 1 miljoen euro uit voor energiebesparende maatregelen in onze eigen gebouwen. En ook personenwagens van de stad vervangen we stelselmatig door elektrische voertuigen. Hierdoor zullen we in 2030 over een volledig elektrisch wagenpark beschikken. Leuven wordt Europees ook erkend voor de geleverde inspanningen. Zo is de stad nu ook geselecteerd voor Climate Kic (Knowledge & Innovation Community) met andere steden zoals Milaan en Madrid. Dat project zal ook subsidies richting Leuven laten vloeien om de omslag te maken naar een klimaatneutrale stad.”