Leuven gaat stapje verder om 'dé stad van Bouts' te worden: proef zijn kunst op je bord en in je glas

04 maart 2020

Dat kunst en gezellig samen tafelen hand in hand gaan, ervaar je dit voorjaar in Leuven. Enkele Leuvense chefs gebruiken 'Het Laatste Avondmaal' van stadsschilder Dieric Bouts als inspiratiebron voor hun gerechten. Er werd zelfs een speciaal Boutsbier gebrouwd. Aanleiding is de gerestaureerde Sint-Pieterskerk, die na 35 jaar klaar is en heropent met een permanenten toptentoonstelling van Bouts. Lees hier meer over de voltooide restauratiewerken.

Een selectie van Leuvense restaurants en brasseries verwerken vanaf 7 maart tot 7 juni ‘Het Laatste Avondmaal’, het meesterwerk van de 15de-eeuwse stadsschilder Dieric Bouts, in hun gerechten. Met Bouts op je bord proef je hun hedendaagse interpretaties van recepten van maar liefst 600 jaar geleden. De aanleiding voor deze lokale samenwerking is de gerestaureerde Sint-Pieterskerk, die na 35 jaar klaar is. De Leuvense kerk heropent eveneens op 7 maart met een permanente toptentoonstelling van Bouts. Na bijna zes eeuwen is Bouts’ triptiek dus nog steeds in zijn originele kapel te bewonderen.

Culinair eerbetoon

Om de Leuvense stadsschilder te eren zetten zo’n 10 restaurants en brasseries van 7 maart tot 7 juni een ‘Bouts-gerecht’ op het menu. “Bezoekers en bewoners van onze stad kunnen met ‘Bouts op je Bord’ als het ware een culinaire reis terug in de tijd maken, naar het Bourgondische tijdperk dat zich kenmerkte door weelderige feesten met rijkelijke banketten. Niet voor niets spreken we vandaag nog van een bourgondische keuken of maaltijd wanneer die overvloedig of uitgebreid is”, zegt schepen van toerisme en cultuur Denise Vandevoort (sp.a). De chefs vullen het gerecht in volgens hun eigen invalshoek: door de keuze van de ingrediënten, de bereidingswijze en de presentatie, maar telkens geïnspireerd op Middeleeuwse culinaire gewoonten.

Boutsbier, -kaas en -saucijs

Brouwerij Hof ten Dormaal uit Tildonk heeft speciaal voor deze gelegenheid een Boutsbier gebrouwd. BOUTS is een wit bier op basis van smaakverslagen en recepten uit de 15de eeuw. Het Boutsbier is zowel te verkrijgen in de Leuvense biercafés en bierspeciaalzaken, alsook in een aantal deelnemende restaurants. Op zijn beurt waste kaasmeester Elsen ‘Pas de Rouge-kaas’ in het Boutsbier. Het resultaat: Pas de Bouts: een aromatische, romige en halfharde kaas waarvan je de korst zeker mag opeten. Tenslotte pakt de bekende Leuvense vakslager Rondou uit met een met venkel gekruide saucijs, gebaseerd op een recept uit diezelfde eeuw van de vermaande Martino da Como. De Italiaan kan beschouwd worden als de eerste beroemde westerse chef-kok. Op zaterdagavond 7 maart kan je van deze lekkernijen proeven tijdens het volksfeest op de Grote Markt.

Wie serveert Bouts op je Bord?

De deelnemende restaurants en brasseries zijn: Het Land aan de Overkant, Taste, Trente, Tafelrond, De Kansel, De Klimop, De Valck, Het Moorinneken en Improvisio. Ook Onder den Toren organiseert een speciaal middeleeuws buffet op 21 maart.