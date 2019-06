Leuven en Lubbeek willen gouverneur als bemiddelaar in ‘grensconflict’ met Bierbeek Bart Mertens

25 juni 2019

18u30 0 Leuven De stad Leuven en de gemeente Bierbeek hebben nog geen akkoord gevonden over de ANPR-camera die Bierbeek gaat plaatsen op de grens met Kessel-Lo. Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) wil in dialoog blijven en vraagt de gouverneur nu om op te treden als bemiddelaar. Ook de Lubbeekse burgemeester Theo Francken pleit voor bemiddeling.

De geplande ANPR-camera die Bierbeek sluipverkeer moet besparen, blijft de gemoederen beroeren in de omliggende gemeenten. De stad Leuven blijft zich verzetten tegen de eenzijdige beslissing van het Bierbeekse gemeentebestuur. CD&V-gemeenteraadslid Karin Brouwers is niet te spreken over de beslissing en eist actie vanuit de stad Leuven. “Dit kan simpelweg niet”, klinkt het. “De stad Leuven mag het hier niet bij laten. De perimeter is ook niet correct. Bijna heel Bierbeek zit erin maar slechts enkele straten in Kessel-Lo werden opgenomen.”

Juridisch dossier

Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) is het eens met CD&V maar houdt de deur nog open voor dialoog. “In dialoog gaan om een oplossing te zoeken voor dit grensconflict blijft de eerste optie in het dossier over de Panoramalaan. Ik vraag de provinciegouverneur om te bemiddelen in dit dossier. Maar als die optie niet lukt dan kan ik zeggen dat we nu al een juridisch dossier voorbereiden. Bovendien heeft Leuven ook nog de optie om zelf ANPR-camera’s te plaatsen in Kessel-Lo plaatsen om ervoor te zorgen de woonbuurten niet de dupe worden van het verhaal.” Ook de Lubbeekse burgemeester Theo Francken (N-VA) is voorstander van bemiddeling via de provinciegouverneur. “Ook Lubbeek vraagt bemiddeling in dit dossier. Ik heb daarvoor al de nodige stappen ondernomen”, aldus Theo Francken.

De gemeente Bierbeek laat nog weten dat er mogelijkheid is tot overleg over de perimeter. Wachten met de installatie van de ANPR-camera zou dan weer geen optie zijn voor het gemeentebestuur want door geplande werkzaamheden zou er verkeerschaos ontstaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd…