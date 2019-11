Leuven doorbreekt taboes met najaarsprogramma over verlies, rouwverwerking en troost EDLL

05 november 2019

17u22 0 Leuven Stad Leuven en Huis van het Kind Leuven slaan de handen in elkaar en organiseren een taboedoorbrekend najaarsprogramma over verlies en rouw. Er staat onder meer een nocturne voor Wereldlichtjesdag op de planning en een toneelstuk voor kinderen op de stadsbegraafplaats.

Verlies en rouw zijn geen alledaagse thema’s. De stad en de gemeenschap zijn een belangrijke schakel om steun en erkenning te bieden aan ouders, familie en vrienden die hiermee geconfronteerd worden. Stad Leuven en Huis van het Kind Leuven willen de taboe doorbreken en organiseren een najaarsprogramma over verlies en rouw. Onder andere een nocturne voor Wereldlichtjesdag, de wereldwijde herdenkingsdag voor levenloos geboren en overleden kinderen, werd opgenomen in het programma. “Hoe moeilijk het ook is: rouw maakt deel uit van ons leven en moet bespreekbaar worden”, zegt Bieke Verlinden, schepen van zorg, welzijn en begraafplaatsen.

Leuven richtte in 2009, als eerste in Vlaanderen, al een ‘sterretjestuin’ in op de Stadsbegraafplaats. Sinds enkele jaren werkt de stad aan nieuwe rituelen zoals Wereldlichtjesdag. “Op ieder kindergraf wordt dan een kaarsje aangestoken als teken van gedeeld verlies”, zegt de schepen. Dit jaar vindt Wereldlichtjesdag plaats op zondag 8 december om 19 uur. “We willen mensen erkennen in hun verlies en ruimte maken voor nieuwe rituelen”, aldus Bieke Verlinden.

Najaarsprogramma rond rouw en verlies

Samen met het Huis van het Kind Leuven organiseert de stad een taboedoorbrekend programma over verlies, rouwverwerking en troost. Gaande van vertelmomenten en interactieve gesprekken over uitgestelde rouw en zelfzorg binnen het gezin tot theatervoorstellingen en een film in Cinema Zed. Erg bijzonder is het unieke ‘Spinnenmetenknippen’, een toneelstuk voor kinderen óp de Stadsbegraafplaats. De voorstelling werd gecreëerd op vraag van de stad Leuven en wordt momenteel ook door verschillende andere steden op de eigen begraafplaatsen geprogrammeerd.

Een uitgebreid programmaoverzicht vind je op www.huisvanhetkindleuven.be/nl/rouw-en-verlies.