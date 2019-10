Leuven deelt 1.000 asbakjes uit Bart Mertens

30 september 2019

19u00 0 Leuven Leuven gaat zoals eerder al aangekondigd de strijd aan tegen sigarettenpeuken. Er zullen onder meer asbakjes worden uitgedeeld maar schepen Thomas Van Oppens (Groen) maakt op 5 oktober nog meer maatregelen bekend.

Van 30 september tot 6 oktober neemt de stad Leuven deel aan de Vlaamse handhavingsweek van Mooimakers. Tijdens deze week vraagt de stad verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuilnis. Dit jaar focust de campagne op sigarettenpeuken. In het kader van de handhavingsweek deelt de stad 1.000 zakasbakjes uit aan shoppende rokers in de binnenstad en voorziet men rioolkolken van het opschrift 'Hier begint de zee'. Schepen van Afvalbeleid Thomas Van Oppens (Groen) zal de komende maanden nog meer initiatieven nemen in het kader van 'Leuven peukenvrij'.