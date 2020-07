Leuven circulair: inwoners kunnen nu zelf een repair café of gereedschappenbib organiseren met steun van de stad Joris Smets

09 juli 2020

11u30 0 Leuven Het gekende Kom op voor je wijk-aanbod krijgt een nieuw onderdeel: de deel- en herstelstraten. Vanaf nu kunnen Leuvenaars samen met hun buren en met steun van de stad en MAAKbar een eigen repair café organiseren of een gereedschappenbib opstarten. De stad draagt zo niet alleen bij aan de verbondenheid tussen haar inwoners, maar betrekt de Leuvenaar ook bij haar ambitie om van Leuven een circulaire stad te maken.

In Leuven wordt er veel belang gehecht aan de verbondenheid in en tussen Leuvense buurten en inwoners. De Kom op voor je wijk-projecten zijn al enkele jaren een vaste waarde in de stad, en dragen stuk voor stuk bij aan de leefbaarheid en de gezelligheid in de stad.

“De Kom op voor je wijk-projecten brengen buurtbewoners, jong en oud, samen”, zegt schepen van wijkwerking Bieke Verlinden. “Elk jaar vragen Leuvenaars bijvoorbeeld meer en meer buurtfeesten aan en werken buren via Kom op voor je wijk samen aan hun droombuurt met buurtmoestuinen, boekentillen, picknickhoeken enzovoort. Ook in tijden van corona merk je hoe belangrijk een goede band met je omgeving is. Op de ‘Dag van de buren’ die afgelopen maand nog plaatsvond bijvoorbeeld, deden meer dan 80 buurten mee aan de ‘Zing uit uw kot-editie’.”

Het is erg fijn om te zien dat Leuvenaars veel duurzamer omspringen met hun materialen en dat ze herstellen of repareren als een eerste oplossing zien, in plaats van ze onmiddellijk te vervangen door een nieuwe aankoop. Magda, projectduwer van MAAKbar

Circulair

De deel- en herstelstraten sluiten naadloos aan bij de ambitie om van Leuven een circulaire stad te maken. Hierin staat het herstellen, delen en hergebruiken van materialen centraal om op deze manier minder grondstoffen te gebruiken, producten een langere levensduur te geven en zo bij te dragen aan de klimaatambities van de stad.

Daarnaast staan ook de Leuvenaars zelf hierbij centraal. Zij zijn cruciaal in het verwezenlijken van deze circulaire ambitie. “De laatste maanden hebben heel wat inwoners initiatieven opgestart rond het delen en herstellen van materialen”, zegt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. “Deze positieve tendens willen we een duwtje in de rug geven. Daarom breiden we het Kom op voor je wijk-aanbod uit met zogenaamde deel- en herstelstraten. We hopen dat heel wat buren enthousiast zijn om een gereedschappenbib in te richten of een repair café te organiseren. Want een circulaire stad maak je niet alleen.”

MAAKbar

Samen met burgerinitiatief MAAKbar werkte de stad een format uit waarbij Leuvenaars begeleid worden om zelf een gereedschappenbib te openen of een repair café te organiseren. Een gereedschappenbib maakt het makkelijk om materialen te lenen die je niet vaak gebruikt of die te duur zijn om alleen aan te kopen; denk aan een partytent, allerlei zware gereedschappen of tuinmateriaal. Bij een repair café kan je terecht voor allerhande kleine en grote reparaties. Een defect koffiezetapparaat of een kapotte broek kan je zo laten herstellen in plaats van ze weg te gooien en een nieuwe te kopen. MAAKbar begeleidt de bewonersgroepen en biedt een workshop en een draaiboek aan en ondersteunt zolang het nodig is. Voor de organisatie van een deel- en herstelstraat heb je, zoals bij alle Kom op voor je wijk-projecten, de steun van twaalf buurtbewoners nodig.

“We zien dat circulaire economie echt begint te leven in Leuven”, vertelt Magda, projectduwer van MAAKbar. “De laatste maanden schieten de circulaire initiatieven door inwoners als paddenstoelen uit de grond. Het is erg fijn om te zien dat Leuvenaars veel duurzamer omspringen met hun materialen en dat ze herstellen of repareren als een eerste oplossing zien, in plaats van ze onmiddellijk te vervangen door een nieuwe aankoop. We kijken er dan ook erg naar uit om buren te begeleiden in hun deel- of herstelproject.”