Leuven-Centraal verstrengt maatregelen na coronabesmetting Joris Smets

09 juli 2020

16u21 32 Leuven Leuven-centraal gaat de voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus verstrengen. Een personeelslid heeft het coronavirus opgelopen en de gevangenis gaat nu in medische isolatie.

“Een personeelslid van Leuven-Centraal heeft positief getest op Covid-19”, bevestigt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van gevangenissen. “De Leuvense hulpgevangenis gaat, in zijn totaliteit, in medische isolatie. Dit houdt in dat de gemeenschappelijke activiteiten tijdelijk worden afgeschaft. Uitgezonderd de gemeenschappelijke wandelingen die gecompartimenteerd worden en het bezoek dat volgens verstrengde instructies zal verlopen, met tussenscherm en mondmaskers. De gedetineerden zullen bij het verlaten van de cel steeds het mondmasker correct moeten dragen en zich schikken naar de hygiënische voorschriften. Er zijn de voorbije drie maanden al strikte voorzorgsmaatregelen genomen waardoor Leuven-Centraal tot nu toe nog geen enkele positieve Covid-19 gevallen heeft gehad.”

De centrale medische dienst gaat morgenvroeg ter plaatse om de teststrategie te bepalen.