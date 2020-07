Leuven-Centraal gaat mogelijks in lockdown na coronabesmetting

Leuven

Leuven-centraal gaat mogelijks in lockdown. Een van de cipiers heeft het coronavirus opgelopen en er wordt momenteel besproken welke voorzorgsmaatregelen er genomen zullen worden. Alle gevangenen zouden momenteel op hun cel moeten blijven en bezoek is ook niet meer toegelaten. Een van de gedetineerde kaartte “de wantoestanden in de gevangenis rond de coronamaatregelen” begin vorige maand aan.