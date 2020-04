Leuven breidt belronde naar inwoners uit: “Ook nieuwkomers en alleenstaande ouders verdienen onze aandacht” Bart Mertens

10 april 2020

11u00 0 Leuven Via verschillende initiatieven en organisaties zijn al heel wat mensen in Leuven gecontacteerd met vraag of ze ondersteuning kunnen gebruiken in deze moeilijke coronatijden. Na de belronde naar alle 80-plussers gaat het stadsbestuur nu ook andere doelgroepen contacteren zoals bijvoorbeeld nieuwkomers en alleenstaande ouders.

“We willen dat iedereen die hulp nodig heeft die ook krijg en weet dat Leuven klaar staat voor hen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Om zoveel mogelijk Leuvenaars te bereiken, zullen nu een twintigtal stadsmedewerkers actief honderden mensen opbellen. Bijvoorbeeld gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming, nieuwkomers en alleenstaande ouders. De duizenden vrijwilligers die zich via Leuven Helpt hebben aangemeld en de vele organisaties en verenigingen in Leuven staan klaar om iedereen die het nodig heeft te ondersteunen. Die solidariteit is hartverwarmend. We laten in Leuven niemand achter.”

Bij Zorg Leuven merkten we tijdens de eerste dagen van de maatregelen dat heel wat mensen hun thuiszorg, gezinszorg of poetshulp wilden stopzetten uit angst Schepen Bieke Verlinden (sp.a)

Ook bij Zorg Leuven, het OCMW en verschillende andere organisaties bellen medewerkers de mensen op met wie ze reeds in contact staan. “Bij Zorg Leuven merkten we tijdens de eerste dagen van de maatregelen dat heel wat mensen hun thuiszorg, gezinszorg of poetshulp wilden stopzetten uit angst voor besmetting. We bellen hen regelmatig op om te horen hoe het gaat en of ze toch niet wat extra hulp kunnen gebruiken. Ondertussen zijn er al heel wat mensen waarbij de hulp opnieuw opgestart werd,” vertelt Bieke Verlinden, schepen van Sociale Zaken en voorzitter van Zorg Leuven.

Leuvenaars kunnen nog steeds bellen naar 016/27.27.72 of het gratis nummer 0800/16.916. Platform Leuven Helpt is ook te bereiken via leuven.helpt@leuven.be en www.leuven.be/leuvenhelpt. Het call center van de stad Leuven blijft eveneens bereikbaar voor vragen over de maatregelen of voor vragen om hulp. Het call center is elke dag -ook in het weekend en op feestdagen- bereikbaar van 8 tot 20 uur via 016/27.27.72 en corona@leuven.be.