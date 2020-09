Leuven blikt terug op geslaagde editie van Leuven Kermis: “Ik hoop dat andere steden het voorbeeld van Leuven volgen” Bart Mertens

24 september 2020

15u30 3 Leuven Met de traditionele ‘verminderingsdag’ kwam er gisteren een einde aan Leuven Kermis. Omwille van corona werd het een bijzondere editie maar toch kunnen het stadsbestuur en de foorkramers terugblikken op een geslaagde drie weken. “We hebben bewezen dat we door samen te werken ook in moeilijke omstandigheden veilige evenementen kunnen inrichten”, aldus schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Veel steden en gemeenten schrapten de jaarlijkse kermis, maar Leuven koos ervoor om het populaire event toch door te laten gaan, uiteraard onder strenge voorwaarden gezien de stijgende coronacurve. Kosten noch moeite werden gespaard, onder meer door de inzet van een twintigtal medewerkers van de stad en ook het gelegenheidspersoneel sprong bij om alles in goede banen te leiden. Verder ook nog zo’n 40 jobstudenten die onder meer de in- en uitgangen op het Hoover- en het Ladeuzeplein bemanden want er ontstonden wel degelijk wachtrijen gezien het beperkt aantal toegelaten bezoekers. Meer concreet: 400 op het Ladeuzeplein en 300 op het Herbert Hooverplein.

Mooie cijfers

“De maatregelen werden goed opgevolgd en incidenten bleven uit”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a). “Ondanks de beperkingen vonden velen de weg naar de kermis. Zowel het Herbert Hooverplein als het Ladeuzeplein telde elke dag meer dan duizend bezoekers. Op vrijdagen en zaterdagen liep dit vlot op tot 3 à 4.000 bezoekers per plein. De piek lag op de eerste zaterdag. Toen noteerden we zo’n 6.000 mensen op het Ladeuzeplein en 5.500 op het Herbert Hooverplein. Mooie cijfers gezien de omstandigheden en een verdiende opsteker voor de foornijveraars.”

De sfeer op de kermis was goed, al was er door de veiligheidsmaatregelen veel minder volk dan de voorbije jaren Steve Severeyns, eigenaar van de Bidule-rups

Bij de foorkramers ook tevredenheid want ze waren al blij dat ze na een periode van stilstand weer aan de slag konden gaan. “We zijn erg blij met de inspanningen en het vertrouwen dat we kregen van de stad Leuven”, zegt Steve Severeyns, eigenaar van de Bidule-rups. “De sfeer op de kermis was goed, al was er door de veiligheidsmaatregelen veel minder volk dan de voorbije jaren. Gelukkig wil de stad de standgelden en een aantal kosten kwijtschelden. Ik hoop dat het signaal van Leuven opgepikt wordt en dat ook andere steden het aandurven om een kermis te organiseren want de sector kreeg in 2020 rake klappen. Ik richt mijn blik al op volgend jaar. Een editie van Leuven Kermis met alles erop en eraan met een stoet van de Jaartallen en de Jaarmarkt…Daar kijken we echt naar uit.”