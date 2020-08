Leuven blijft inwoners helpen nu tweede golf van start is gegaan: “Leuven Helpt wordt permanent platform voor hulp” Bart Mertens

03 augustus 2020

15u19 4 Leuven Tijdens de eerste coronagolf toonde Leuven zich zorgzaam en solidair. Het initiatief Leuven Helpt was een groot succes en ook nu tijdens de tweede golf kunnen mensen terecht bij Leuven Helpt. “Het platform wordt permanent gemaakt. Zo wil de stad dat inwoners op een eenvoudige manier vragen kunnen stellen en wil ze tegelijkertijd het vrijwillige engagement van de Leuvenaars warm houden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Sinds 15 maart registreerden zich al meer dan 2.500 vrijwilligers op het platform Leuven Helpt om een stadsgenoot te helpen. Door die enorme golf van solidariteit kon de stad elke hulpvraag die gesteld werd opvolgen en indien nodig verbinden met een bereidwillige vrijwilliger uit de buurt. Daarnaast werden vele extra helpende handen bij verschillende organisaties ingeschakeld. Burgemeester Mohamed Ridouani is trots dat het Leuvense platform navolging kreeg tot ver over de landsgrenzen en wil blijvend inzetten op de verbondenheid die ontstond tijdens de eerste coronagolf.

Solidariteit

“Leuven is een zorgzame stad. Dat heeft de coronacrisis nog maar eens bevestigd. Leuven telt momenteel nog een laag aantal besmettingen. Voor ons is het sleutelwoord preventie. Beter voorkomen dan genezen. We blijven inzetten op preventie, samenwerking en zorg dragen voor elkaar. Die driepoot is het fundament van de Leuvense aanpak. Alleen zo gaan we er geraken”, klinkt het. “Ook nu tijdens de tweede golf staan vrijwilligers en het zorgnetwerk paraat om mensen te helpen. De professionele zorgverlening werkt zich uit de naad om mensen de nodige ondersteuning te geven maar ook de Leuvenaars, onze ondernemers en onze verenigingen hebben zich massaal aangeboden om te helpen. Die solidariteit willen we blijvend ondersteunen. Zo werken we verder aan een verbonden stad waar we samen zorg dragen voor elkaar.”

We bouwen een mooi vervolg aan Leuven Helpt als een eenvoudige manier om hulpvragen te linken aan bereidwillige mensen in de buurt Schepen Bieke Verlinden (sp.a)

Ook schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (sp.a) is blij dat het digitale platform Leuven Helpt permanent wordt gemaakt. “Veel Leuvenaars konden terecht bij hun vertrouwde netwerk voor allerhande ondersteuning toen de maatregelen versoepeld werden. Maar lang niet iedereen kan terugvallen op zo’n netwerk of heeft nu tijdens de tweede golf opnieuw nood aan extra hulp. Iemand breekt een been of wordt ziek, iemand kan tijdelijk niet rekenen op ondersteuning van naasten of wordt een dagje ouder, of moet in thuisquarantaine…Er zijn uiteenlopende redenen om af en toe wat hulp te vragen. Vandaar dat we de solidariteit die de laatste maanden op gang kwam ook in de toekomst verderzetten, ook als de coronacrisis voorbij is. We bouwen een mooi vervolg aan Leuven Helpt als een eenvoudige manier om hulpvragen te linken aan bereidwillige mensen in de buurt. Op die manier brengen we ook buren meer in contact met elkaar doordat ze in hun eigen buurt hulp kunnen vinden of kunnen helpen en elkaar zo dus beter leren kennen.”

Iedereen die hulp nodig heeft, kan nog steeds terecht bij Leuven Helpt op het gratis nummer 0800 16 9 16 of via mail op leuven.helpt@leuven.be. Het informatiecentrum blijft bereikbaar voor mensen met vragen over corona via 0800 16 9 16 of corona@leuven.be.