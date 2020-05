Leuven betaalt taxi's om bestellingen te leveren tijdens Moederdag EDLL

07 mei 2020

10u10 0 Leuven Leuven gaat taxi’s inschakelen om geschenkjes voor Moederdag tijdig bij alle mama’s in Leuven en in de deelgemeenten te krijgen. De stad neemt de kosten op zich. Dit als tegemoetkoming aan de handelaars, die officieel pas een dag later weer de deuren mogen openen.

De Leuvense taxi’s gaan deze zondag geschenkjes bezorgen aan alle mama’s op het grondgebied van de stad Leuven en de deelgemeenten. Ook bloemenwinkels die geschenken verkopen, kunnen gebruik maken van de eenmalige dienstverlening. In overleg met de taxisector werd een vast tarief voor de leveringen afgesproken. De stad betaalt de verplaatsingen.

Vlotte levering

Klanten moeten rechtstreeks bestellen bij de handelaar. Die neemt vervolgens voor de levering contact op met de stad Leuven. Dat kan nog tot zaterdag 17 uur. Met het oog op een vlotte levering krijgen de taxichauffeurs tijdelijk toegang tot straten waar anders venstertijden gelden. Zij leveren het pakje af met inachtneming van de coronamaatregelen.

Via een beurtrol krijgen de taxi’s bericht over pakjes of bloemen die ze kunnen ophalen en vervoeren. “De taxisector kreeg rake klappen door de gevolgen van social distancing. Ze kunnen hun activiteiten ook niet online voortzetten of hun aanbod aanpassen. Op deze manier maken zij nu samen met de handelaars en de stad mogelijk dat mama’s in Leuven toch een fijne verrassing kunnen krijgen””, zegt schepen van handel Johan Geleyns (CD&V).