Leuven bestrijdt eenzaamheid en zet een bordje bij ter ere van stadsschilder Dieric Bouts Bart Mertens

20 januari 2020

13u39 0 Leuven M Leuven en de stad Leuven doen een warme oproep om op dinsdag 11 februari een bordje bij te zetten en iemand die het nodig heeft een onvergetelijk maal cadeau te doen. ‘Het Laatste Avondmaal’ van Vlaamse Meester en voormalig Leuvens stadsschilder Dieric Bouts vormde de inspiratiebron voor het initiatief. “Bij eenzaamheid denken we vaak aan senioren maar ook jongere mensen voelen zich vaak eenzaam”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

De stad Leuven en M Leuven lanceren een opmerkelijk initiatief: ‘Zet eens een bordje bij’ op 11 februari voor iemand die nood heeft aan een babbel of gewoon aan gezelschap. Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt immers dat liefst 20 % van de Vlaamse jongeren zich vaak tot dikwijls eenzaam voelt in het leven. “Bij eenzaamheid denken we vaak in de eerste plaats aan senioren maar ook jongere mensen voelen zich vaak eenzaam. Dit initiatief is een eenvoudig maar mooi en belangrijk gebaar in onze samenleving. Bij de actie ‘Zet een bordje bij’ zetten we mensen samen rond de tafel. We hopen dan ook van harte dat zoveel mogelijk mensen meedoen op 11 februari”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

‘Zet een bordje bij’ is een initiatief dat wordt opgestart naar aanleiding van de expositie ‘Tussen Hemel en Aarde–Beleef het Laatste Avondmaal van Bouts’. Dieric Bouts is één van de grote Vlaamse Meesters uit de late middeleeuwen die thuis was in Leuven en daar ook zijn topwerken schilderde. Meer zelfs, hij werd ook benoemd tot stadsschilder. Zijn meest iconische werk en Vlaams topstuk ‘Het Laatste Avondmaal’ is geschilderd voor de Leuvense Sint-Pieterskerk en hangt daar nog altijd. ‘Zet een bordje bij’ is een vrije interpretatie van dit meesterwerk. “Het is mooi dat Dieric Bouts vijfhonderd jaar nadat hij ‘Het Laatste Avondmaal’ schilderde met zijn kunst nog steeds mensen kan samenbrengen”, aldus Peter Bary, algemeen directeur van M.

M en stad Leuven nodigen iedereen uit voor een groot volksfeest naar aanleiding van de expo ‘Tussen Hemel en Aarde–Beleef Het Laatse Avondmaal van Bouts’ Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

Bouts zal dit jaar overigens alomtegenwoordig zijn in Leuven. De Vlaamse meester plaatste overigens zelf het Bijbelse tafereel in een aardse en herkenbare setting. Zo zie je op het schilderij de Grote Markt van Leuven door het raam. Bovendien schilderde hij het tafereel al voor Da Vinci en zette hij als eerste schilder de apostelen allemaal rond de tafel.

“Op zaterdag 7 maart brengen we iedereen samen op diezelfde Grote Markt in Leuven. M en stad Leuven nodigen iedereen uit voor een groot volksfeest naar aanleiding van de opening van de expo ‘Tussen Hemel en Aarde–Beleef Het Laatse Avondmaal van Bouts’ in de gerestaureerde Sint-Pieterskerk”, zegt Denise Vandevoort, voorzitter van M en schepen van Cultuur en Toerisme. “De impact van Bouts op Leuven is groot. Bouts betekent voor Leuven wat Jan van Eyck betekent voor Gent. Bouts heeft als één van de grote Vlaamse Meesters Leuven op de kunsthistorische kaart gezet. ‘Het Laatste Avondmaal’ vormt nu de inspiratie voor het warme initiatief ‘Zet eens een bordje bij’. Kunst verbindt en hetzelfde geldt voor tafelen. Traditie, creatie en innovatie zitten in het DNA van Leuven en zijn zowel in de kunst als in de keuken van belang. De burgemeester en ikzelf steunen het project dan ook voor de volle honderd procent.”

Meer info: www.zeteenbordjebij.be en www.diericbouts.be