Leuven bereidt veilige start volgend schooljaar voor ADPW

01 juli 2019

15u33 1 Leuven Een verkeersveilige schoolomgeving voor elke leerling van een Leuvense basisschool is een prioriteit voor het stadsbestuur. In het kader van het programma veilige schoolomgevingen krijgt elke lagere school daarom een kleurrijke wegmarkering die op het wegdek wordt aangebracht bij het begin en het einde van de schoolzone.

Samen met de Voetgangersbeweging, die eerder al de Octopuspaal bedacht, ontwierp stad Leuven een kleurrijke wegmarkering (thermoplast) die het begin en einde van elke schoolzone duidelijk markeert. Leuven was de allereerste stad waar deze markeringen in 2017 verschenen. Ze werden toen als test aangebracht aan basisschool Pee & Nel in de J.B. Van Monsstraat.

Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) is alvast tevreden. “De resultaten zijn zeer bevredigend. Daarom werd beslist dit uit te rollen naar alle Leuvense kleuter- en basisscholen. Momenteel ligt de focus op de omgeving van kleuter- en lagere scholen. Later bekijken we de aanpak voor middelbare scholen en ook kinderkribbes’, zegt Vansina.

Op maat van de school

“Ook deze legislatuur zetten we verder in op het veilig maken van schoolomgevingen. We zoeken telkens een oplossing op maat van de school. Dat kunnen bijvoorbeeld schoolstraten, fietssuggestiestroken en verkeersremmers zijn”, vervolgt Lalynn Wadera, schepen van Onderwijs (sp.a).

Aan zo’n veertig scholen of schoollocaties worden twee of drie thermoplasten per toegangszone aangebracht. In totaal gaat het om 135 thermoplasten. De werken zijn momenteel aan de gang en tegen half juli moet de klus geklaard zijn.